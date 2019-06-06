«Мілан» погодив умови контракту з головним тренером «Сампдорії»



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Марко Джамполо

Контракт Джампаоло з «Міланом» буде розрахований на два сезони, а річний оклад становитиме € 2 млн

«Мілан» незабаром призначить нового фахівця на посаду головного тренера, яка звільнилася після відставки Дженнаро Гаттузо.

Як повідомляє Calciomercato.com, новим наставником россонері з великою ймовірністю стане Марко Джампаоло з «Сампдорії». Спеціаліст вже погодив з «Міланом» умови контракту.

Очікується, що сторони укладуть угоду на наступному тижні, оскільки 10 червня тренер повернеться з відпустки в Хорватії. За словами видання, контракт Джампаоло з «Міланом» буде розрахований на два сезони, а річний оклад становитиме € 2 млн.

Раніше повідомлялося, що кандидатами на посаду головного тренера россонері також є Еусебіо Ді Франческо, який раніше очолював «Рому», Джан П'єро Гасперіні («Аталанта»), Леонарду Жардім («Монако») і Сімоне Індзагі («Лаціо»).

Джампаоло почав самостійну тренерську кар'єру в 2006 році і з тих пір встиг попрацювати в «Кальярі», «Сієні», «Катанії», «Чезені», «Брешіа», «Кремонезе» і «Емполі».

«Сампдорію» фахівець очолює з 2016 року. Під його керівництвом команда в минулому сезоні посіла дев'яте місце в турнірній таблиці Серії А.