  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Мілан» погодив умови контракту з головним тренером «Сампдорії»

    • Розсилка
    Марко Джамполо - «Мілан» погодив умови контракту з головним тренером «Сампдорії»
    Марко Джамполо

    Контракт Джампаоло з «Міланом» буде розрахований на два сезони, а річний оклад становитиме € 2 млн

    «Мілан» незабаром призначить нового фахівця на посаду головного тренера, яка звільнилася після відставки Дженнаро Гаттузо.

    Як повідомляє Calciomercato.com, новим наставником россонері з великою ймовірністю стане Марко Джампаоло з «Сампдорії». Спеціаліст вже погодив з «Міланом» умови контракту.

    Очікується, що сторони укладуть угоду на наступному тижні, оскільки 10 червня тренер повернеться з відпустки в Хорватії. За словами видання, контракт Джампаоло з «Міланом» буде розрахований на два сезони, а річний оклад становитиме € 2 млн.

    Раніше повідомлялося, що кандидатами на посаду головного тренера россонері також є Еусебіо Ді Франческо, який раніше очолював «Рому», Джан П'єро Гасперіні («Аталанта»), Леонарду Жардім («Монако») і Сімоне Індзагі («Лаціо»).

    Джампаоло почав самостійну тренерську кар'єру в 2006 році і з тих пір встиг попрацювати в «Кальярі», «Сієні», «Катанії», «Чезені», «Брешіа», «Кремонезе» і «Емполі».

    «Сампдорію» фахівець очолює з 2016 року. Під його керівництвом команда в минулому сезоні посіла дев'яте місце в турнірній таблиці Серії А.

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ