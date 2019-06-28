«Мілан» відсторонили від єврокубків
Спортивний арбітражний суд
Morgan Sports Law
Італійський футбольний гранд не гратиме наступного сезону в Лізі Європи
Спортивний арбітражний суд (CAS) затвердив рішення щодо суперечки італійського «Мілану» з УЄФА стосовно порушення фінансового фейр-плей.
За порушення рагламенту клуб відсторонено від участі в Лізі Європи наступного сезону, інформує прес-служба CAS.
Раніше повідомлялося, що «Мілан» у випадку відсторонення отримає рік відтермінування, аби залагодити всі порушення фінансового фейр-плей.
Місце «россонері» в груповому етапі Ліги Європи дістанеться «Ромі». У кваліфікації змагань натомість зіграє «Торино».
Читайте також: Новачок «Динамо» Караваєв розкрив деталі трансферу