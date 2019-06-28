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    «Мілан» відсторонили від єврокубків

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    Спортивний арбітражний суд - «Мілан» відсторонили від єврокубків
    Спортивний арбітражний суд
    Morgan Sports Law

    Італійський футбольний гранд не гратиме наступного сезону в Лізі Європи

    Спортивний арбітражний суд (CAS) затвердив рішення щодо суперечки італійського «Мілану» з УЄФА стосовно порушення фінансового фейр-плей.

    За порушення рагламенту клуб відсторонено від участі в Лізі Європи наступного сезону, інформує прес-служба CAS.

    Раніше повідомлялося, що «Мілан» у випадку відсторонення отримає рік відтермінування, аби залагодити всі порушення фінансового фейр-плей.

    Місце «россонері» в груповому етапі Ліги Європи дістанеться «Ромі». У кваліфікації змагань натомість зіграє «Торино».

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