Мілевський у складі «Динамо» Брест вирушив на збори в Іспанію

У сезоні-2017 Мілевський забив 5 голів

Артем Мілевський разом із «Динамо» Брест вирушив на навчально-тренувальний збір в іспанську Марбелью, інформує офіційний сайт клубу. До табору команди також приєднається новачок «Динамо» Олександр Гутор, який підписав контракт на 1 рік. У «Динамо» Брест заплановані 3 контрольні матчі – проти