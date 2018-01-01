Мілевський у складі «Динамо» Брест вирушив на збори в Іспанію
- Сьогодні, 17:24
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Збори «Динамо» Брест. Фото: ФК «Динамо» Брест
У сезоні-2017 Мілевський забив 5 голів
Артем Мілевський разом із «Динамо» Брест вирушив на навчально-тренувальний збір в іспанську Марбелью, інформує офіційний сайт клубу.
До табору команди також приєднається новачок «Динамо» Олександр Гутор, який підписав контракт на 1 рік.
У «Динамо» Брест заплановані 3 контрольні матчі – проти «Мольде», «Русенборга» та «Хабнарфьордура».
У сезоні-2017 Мілевський забив 5 голів, віддав 6 асистів і був визнаний найкращим нападником команди.