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    Мілевський у складі «Динамо» Брест вирушив на збори в Іспанію

    У сезоні-2017 Мілевський забив 5 голів
    Артем Мілевський разом із «Динамо» Брест вирушив на навчально-тренувальний збір в іспанську Марбелью, інформує офіційний сайт клубу. До табору команди також приєднається новачок «Динамо» Олександр Гутор, який підписав контракт на 1 рік. У «Динамо» Брест заплановані 3 контрольні матчі – проти
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    Збори&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; Брест. Фото: ФК&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; Брест
    Збори «Динамо» Брест. Фото: ФК «Динамо» Брест

    У сезоні-2017 Мілевський забив 5 голів

    Артем Мілевський разом із «Динамо» Брест вирушив на навчально-тренувальний збір в іспанську Марбелью, інформує офіційний сайт клубу.

    До табору команди також приєднається новачок «Динамо» Олександр Гутор, який підписав контракт на 1 рік.

    У «Динамо» Брест заплановані 3 контрольні матчі – проти «Мольде», «Русенборга» та «Хабнарфьордура».

    У сезоні-2017 Мілевський забив 5 голів, віддав 6 асистів і був визнаний найкращим нападником команди.

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