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    Мілевський заробив пенальті і забив м'яч у чемпіонаті Білорусі (відео)

    Матч закінчився внічию - 3:3
    Колишній нападаючий збірної України Артем Мілевський показав свій високий рівень у матчі 5 туру чемпіонату Білорусі. Так, в поєдинку проти «Мінська» форвард на 30 хвилині заробив пенальті, який реалізував його партнер по команді Сандро Гота, а вже в середині другого тайму класно пробив з лінії штрафної, заставши голкіпера
    • Вчора, 09:25
    • Розсилка
    Артем Мілевський. Фото: ФК Динамо Брест
    Артем Мілевський. Фото: ФК Динамо Брест

    Матч закінчився внічию - 3:3

    Колишній нападаючий збірної України Артем Мілевський показав свій високий рівень у матчі 5 туру чемпіонату Білорусі.

    Так, в поєдинку проти «Мінська» форвард на 30 хвилині заробив пенальті, який реалізував його партнер по команді Сандро Гота, а вже в середині другого тайму класно пробив з лінії штрафної, заставши голкіпера «Мінська» зненацька.

    У підсумку поєдинок «Мінськ» - «Динамо» Брест закінчився внічию - 3:3.

    Нагадаємо, на початку квітня Мілевський отримав серйозну травму руки.

    Джерело: xsport.ua

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