Мілевський заробив пенальті і забив м'яч у чемпіонаті Білорусі (відео)

Матч закінчився внічию - 3:3

Колишній нападаючий збірної України Артем Мілевський показав свій високий рівень у матчі 5 туру чемпіонату Білорусі. Так, в поєдинку проти «Мінська» форвард на 30 хвилині заробив пенальті, який реалізував його партнер по команді Сандро Гота, а вже в середині другого тайму класно пробив з лінії штрафної, заставши голкіпера