Мілевський заробив пенальті і забив м'яч у чемпіонаті Білорусі (відео)
- Вчора, 09:25
-
Розсилка
Артем Мілевський. Фото: ФК Динамо Брест
Матч закінчився внічию - 3:3
Колишній нападаючий збірної України Артем Мілевський показав свій високий рівень у матчі 5 туру чемпіонату Білорусі.
Так, в поєдинку проти «Мінська» форвард на 30 хвилині заробив пенальті, який реалізував його партнер по команді Сандро Гота, а вже в середині другого тайму класно пробив з лінії штрафної, заставши голкіпера «Мінська» зненацька.
У підсумку поєдинок «Мінськ» - «Динамо» Брест закінчився внічию - 3:3.
Нагадаємо, на початку квітня Мілевський отримав серйозну травму руки.
Джерело: xsport.ua