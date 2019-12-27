Мінмолодьспорт розраховує отримати акредитацію WADA для Національної антидопінгової лабораторії до 2023 року



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Останніми днями Володимир Шумілін демонструє активність по всіх напрямах Міністерство культури, молоді і сопрту

У 2021-2023 роках на обладнання лабораторії передбачено державне фінансування у розмірі 50 мільйонів гривень

Заступник міністра культури молоді та спорту України Володимир Шумілін представив національну антидопінгову програму з конкретними строками її реалізації, відповідно до якої зокрема планується отримання Національною антидопінговою лабораторією України акредитації Всесвітньої антидопінгової аґенції (WADA) в 2021-2023 роках.

«Україна посідає невтішне місце в рейтингу позитивних допінгових проб, тому завдання держави наразі достеменно змінити це і сформувати в суспільстві в цілому та серед спортивної громади нульову толерантність до допінгу», – сказав заступник міністра.

Шумілін розповів, що в першому кварталі 2020 року планується прийняти Закон України «Про антидопінгову діяльність у спорті», який юридично роз’єднає Національний антидопінговий центр України та Національну антидопінгову лабораторію. У четвертому кварталі 2020 року такий поділ відбудеться вже на практиці.

У 2020 році планується також організувати роботу відповідної національної антидопінгової платформи, посилити контроль за забороненими речовинами та розробити відповідні освітні програми для превенції застосування допінгу.

Національна антидопінгова лабораторія у третьому кварталі 2021 року повинна отримати належне приміщення для своєї роботи. В 2021-2023 роках лабораторія повинна отримати оновлений парк аналітичного обладнання, яке останній раз оновлювалося в 2012 році, також в цей період її персонал повинен бути збільшений з нинішніх 12-ти до 23-х спеціалістів з відповідним рівнем оплати праці.

У 2021-2023 роках на обладнання лабораторії передбачено державне фінансування у розмірі 50 млн грн. та на удокомплектування обладнанням – 157 млн грн., на роботу персоналу в 2010-2017 роках по 7 млн грн. щорічно, на утримання лабораторії в 2021-2027 роках – по 5 млн грн. щорічно.