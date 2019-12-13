Кличко в ролі Баффера і катастрофа на льоду. Фоторепортаж зі старту хокейного чемпіонату світу у Києві

Дмитро Даниленко віддав результативний пас на Дениса Архипенка, але ця шайба виявилася для українців єдиною у грі Іван Вербицький

Молодіжна збірна України провалила стартовий матч домашньої світової першості

Вчора, 12 грудня у Києві стартував молодіжний чемпіонат світу з хокею в дивізіоні 1В. Стартував помпезно, з розгрому, вчиненого поляками в матчі з Італією (15:3) і урочистої церемонії відкриття.

Церемонія потішила. Правда, тішив хто чим міг. Спершу був російський реп від виконавця на ім’я Серьога. Потім заступник спортивного міністра Володимир Шумілін радував диким суржиком, якому позаздрили б світлої пам’яті Микола Азаров і поліцейський міністр Арсен Аваков разом узяті. А ось мер Києва Віталій Кличко взяв на себе функції знаменитого боксерського ринг-анонсера Майкла Баффера і відкрив змагання знаменитим «Let's get ready to rumble!»

П’ятитисячні трибуни київського Палацу спорту на дебютному для збірної України матчі проти угорців були заповнені відсотків на 70. Можливо, глядачів було б більше, але організатори не схотіли рахуватися з тим фактом, що о тій же 20:00 по сусідству, на НСК «Олімпійський» свій заключний поєдинок у груповому турнірі Ліги Європи проводило футбольне «Динамо».

Правда, відіграли що «Динамо», що хокейна молодіжна однаково провально. Цікаво, що навіть перші голи в паралельних матчах були проведені майже одночасно – перед свистком на перерву вінґер «Луґано» Марко Араторе забив динамівцям, а угорець Алекс Ковач майже в той же час розпечатав Артура Оґанджаняна.

Загалом попри розгромні 1:5 збірна України не виглядала безнадійною. Сталося немов дежа-вю з подіями півторарічної давнини, коли більшість представників нинішньої молодіжки виступали за юніорську збірну і через скутість і надмірні емоції програли стартовий матч домашнього чемпіонату світу 0:1 японцям. Правда, продовження було феєричним: вигравши інші чотири поєдинки, українці стали переможцями турніру в тому ж дивізіоні 1В.

Звісно, нинішні угорці помітно майстровитіші, ніж тодішні японці. Помилки української оборони вони використовували блискавично. Три шайби наша команда отримала після контратак, а гол у виконанні Дениса Архипенка на початку другого періоду відродив надію лише на якусь мить.

Завтра, 14 грудня, українці о 20:00 гратимуть проти збірної Польщі, яка після стартового туру стала лідером турніру.

Іван Вербицький, «Главком»

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