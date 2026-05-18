Міжнародна федерація гімнастики скасувала санкції щодо Росії та Білорусі

Антон Федорців
Російські гімнасти зможуть насолодитися своїм гімном
фото: Reuters
Представники країни-агресорки та її союзниці повертаються на світовий рівень

Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) зняла всі обмеження з Росії та Білорусі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Таке рішення ухвалив виконком World Gymnastics у понеділок, 18 травня, в єгипетському Шарм-ель-Шейху. Білоруси та росіяни відтепер зможуть повернутися на міжнародну арену в усіх гімнастичних дисциплінах. Невдовзі тамтешні атлети знову змагатимуться у спортивній та художній гімнастиці, стрибках на батуті, спортивній акробатиці та спортивній аеробіці.

Білоруси та росіяни виступатимуть без жодних обмежень. Зокрема, вони зможуть використовувати національну символіку. У разі потрапляння на п'єдестал організатори змагань підніматимуть їхні прапори, а після потенційних перемог лунатимуть їхні гімни.

Міжнародна федерація гімнастики запровадила санкції після повномасштабного вторгнення РФ до України. Та з початку 2024 року російським і білоруським спортсменам дозволили змагатися у нейтральному статусі. Вони навіть взяли участь у відборі до Олімпійських ігор у Парижі.

Власне рішення World Gymnastics мотивувала позицією МОК. Керівна організація Олімпійського руху нещодавно порекомендувала спортивним федераціям зняти всі обмеження з білоруських атлетів і команд. Та Міжнародна федерація гімнастики пішла далі й скасувала обмеження ще й щодо росіян.

Першими під власним прапором і з гімном повернуться на міжнародну арену російські акробати та аеробісти – в кінці травня-на початку червня. Наприкінці червня до них приєднаються батутисти та художні гімнастки.

До слова, Міжнародна федерація тенісу відмовилася скасовувати санкції проти Білорусі. Організація не підтримала ініціативу МОК щодо скасування бану. Змінити становище білорусів можуть у жовтні.

Нагадаємо, World Athletics оголосила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів. Федерація зберегла санкції. Фактично представники організації дали зрозуміти, що ситуація не зміниться до відновлення миру в Україні.

Теги: спортивна гімнастика художня гімнастика російські спортсмени

