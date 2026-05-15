Міжнародна федерація боротьби скасувала усі санкції з Росії та Білорусі

Російські і білоруські борці виступатимуть під своїм прапором

Об'єднаний світ боротьби (UWW) повністю відновив Росію і Білорусь у правах, допустивши представників цих країн до своїх міжнародних змагань без будь-яких обмежень в усіх вікових категоріях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Представники Росії були відсторонені від змагань з березня 2022 року до квітня 2023-го, а після цього виступали в «нейтральному» статусі. У вересні 2024 року UWW послабив критерії допуску росіян і білорусів до змагань під своєю егідою, а вже у січні 2026-го організація схвалила участь усіх борців з двох країн до вікової групи U23 під їхніми національними прапорами після рекомендації МОК.

Тепер же UWW повністю відновили представників Росії і Білорусі у правах. Зокрема дозволив виступати зі своїм прапором і гімном, а також скасував обмеження на участь команд у міжнародних змаганнях.

«Згідно з оновленими правилами участі, борці з Білорусі та Росії змагатимуться під своїми національними прапорами на всіх рівнях вікових груп, включаючи старшу. На формі спортсменів та персоналу тепер можуть бути ініціали країн «RUS» та «BLR», а національні гімни обох країн звучатимуть під час церемоній нагородження на змаганнях UWW, якщо їхні борці виграють золоті медалі або команда виграє чемпіонат», – повідомляє організація.

Окрім боротьби, спортсменів з Росії та Білорусі допустили до змагань під власним прапором в усіх вікових категоріях в самбо, дзюдо, тхеквондо, водних видах спорту. Лише на юнацькому рівні санкції зі спортсменів цих країн зняли в шахах, фехтуванні і волейболі.

Нагадаємо, збірна України завершила виступи на Чемпіонаті Європи 2026 року з боротьби, що проходив у Тирані, на першому місці медального заліку. На Євро-2026 українська команда здобула 11 нагород: шість золотих, одну срібну та чотири бронзові.