Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Міжнародна федерація боротьби скасувала усі санкції з Росії та Білорусі

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Міжнародна федерація боротьби скасувала усі санкції з Росії та Білорусі
Російський борець Сєргєй Ємєлін тепер зможе виступати під своїм прапором
фото: UWW
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Російські і білоруські борці виступатимуть під своїм прапором

Об'єднаний світ боротьби (UWW) повністю відновив Росію і Білорусь у правах, допустивши представників цих країн до своїх міжнародних змагань без будь-яких обмежень в усіх вікових категоріях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Представники Росії були відсторонені від змагань з березня 2022 року до квітня 2023-го, а після цього виступали в «нейтральному» статусі. У вересні 2024 року UWW послабив критерії допуску росіян і білорусів до змагань під своєю егідою, а вже у січні 2026-го організація схвалила участь усіх борців з двох країн до вікової групи U23 під їхніми національними прапорами після рекомендації МОК.

Тепер же UWW повністю відновили представників Росії і Білорусі у правах. Зокрема дозволив виступати зі своїм прапором і гімном, а також скасував обмеження на участь команд у міжнародних змаганнях.

«Згідно з оновленими правилами участі, борці з Білорусі та Росії змагатимуться під своїми національними прапорами на всіх рівнях вікових груп, включаючи старшу. На формі спортсменів та персоналу тепер можуть бути ініціали країн «RUS» та «BLR», а національні гімни обох країн звучатимуть під час церемоній нагородження на змаганнях UWW, якщо їхні борці виграють золоті медалі або команда виграє чемпіонат», – повідомляє організація.

Окрім боротьби, спортсменів з Росії та Білорусі допустили до змагань під власним прапором в усіх вікових категоріях в самбо, дзюдо, тхеквондо, водних видах спорту. Лише на юнацькому рівні санкції зі спортсменів цих країн зняли в шахах, фехтуванні і волейболі.

Нагадаємо, збірна України завершила виступи на Чемпіонаті Європи 2026 року з боротьби, що проходив у Тирані, на першому місці медального заліку. На Євро-2026 українська команда здобула 11 нагород: шість золотих, одну срібну та чотири бронзові.

Читайте також:

Теги: вільна боротьба греко-римська боротьба жіноча боротьба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Парвіз Насібов разом з дружиною Оленою та сином Алі
«За усіма моїми успіхами стоїть дружина». Парвіз Насібов – про олімпійську мрію, війну та родину
16 квiтня, 12:31
Насібов Я пропускаю Чемпіонат Європи у Тірані, бо не пройшов відбір
Дворазовий призер Олімпіади Насібов розповів, чому пропустить Чемпіонат Європи з боротьби
17 квiтня, 09:42
Насібов: Не вірю у повернення Беленюка в боротьбу на найвищому рівні
Чи повернеться нардеп Беленюк на килим? Думка легендарного українського борця
20 квiтня, 16:09
Титуловані російські борці незаконно відвідали анексований Крим для участі у пропагандистському заході
ГУР оновив список російських спортсменів, які підтримують війну: хто потрапив до переліку
22 квiтня, 11:38
Українські борці продемонстрували чудову результативність у матчах за бронзу
Україна здобула три медалі на Чемпіонаті Європи з боротьби
23 квiтня, 01:10
Ярослав Фільчаков переміг у сутичці за бронзу «нейтрального» Ігоря Ярошевича
Український борець Фільчаков оцінив свою бронзу на Чемпіонаті Європи
23 квiтня, 14:32
Українки вибороли вісім медалей з десяти можливих
Українські борчині четвертий рік поспіль виграли командний залік Чемпіонату Європи
25 квiтня, 16:41
Ірина Коляденко перемогла на Чемпіонаті Європи 2026
«Приємно змушувати росіян слухати гімн України». Коляденко – про свою перемогу на Чемпіонаті Європи
26 квiтня, 19:13
Світлини з зустрічі Сидельникової та Муртузалієвої опублікувала інша російська борчиня Дадашева
Титулована російська борчиня засвітилася на скандальних фото з окупанткою, яка воює з Україною
Вчора, 12:11

Новини

До збірної України з футболу повернеться ще один іноземний тренер
До збірної України з футболу повернеться ще один іноземний тренер
Норвегія та США звинуватили проросійського президента Федерації лижного спорту у авторитаризмі
Норвегія та США звинуватили проросійського президента Федерації лижного спорту у авторитаризмі
Моурінью представлять новим головним тренером «Реалу» наступного тижня – джерело
Моурінью представлять новим головним тренером «Реалу» наступного тижня – джерело
Олімпійський чемпіон Легков заявив, що «Донецьк розвивається та відновлюється»
Олімпійський чемпіон Легков заявив, що «Донецьк розвивається та відновлюється»
Міжнародна федерація боротьби скасувала усі санкції з Росії та Білорусі
Міжнародна федерація боротьби скасувала усі санкції з Росії та Білорусі
Усик втратить пояс IBF, якщо програє Верховену
Усик втратить пояс IBF, якщо програє Верховену

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua