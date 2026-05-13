Чергова міжнародна федерація повернула Білорусь до змагань

Антон Федорців
glavcom.ua
Волейбольна збірна Білорусі
фото: Білоруська федерація футболу
Спортсменів союзниці агресорки поступово відновлюють у правах

Міжнародна федерація волейболу (ФІВБ) допустила команди Білорусі різних категорій до турнірів під своєю егідою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт федерації.

Таке рішення ФІВБ мотивувала позицією МОК. Керівна організація Олімпійського руху нещодавно порекомендувала спортивним федераціям зняти всі обмеження з білоруських атлетів і команд. Отже, тепер тамтешні спортсмени та збірні зможуть змагатися з власним прапором і гімном.

«Відповідно до попереднього рішення адміністративної ради ФІВБ дотримуватися рекомендацій виконавчого комітету МОК, а також у зв'язку з нещодавнім рішенням виконкому МОК більше не рекомендувати жодних обмежень щодо участі білоруських спортсменів, зокрема команд, у змаганнях під егідою міжнародних федерацій, білоруським спортсменам і командам дозволено негайно повернутися до участі в міжнародних волейбольних змаганнях», – ідеться в повідомленні.

Незабаром білоруські збірні повернуться до волейбольних рейтингів. ФІВБ стала черговою федерацією, яка зняла обмеження з білорусів. Раніше на такий крок пішли Міжнародний союз сучасного п'ятиборства та World Boxing.

До слова, Міжнародна федерація тенісу відмовилася скасовувати санкції проти Білорусі. Організація не підтримала ініціативу МОК щодо скасування бану. Змінити становище білорусів можуть у жовтні.

Нагадаємо, World Athletics оголосила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів. Федерація зберегла санкції. Фактично представники організації дали зрозуміти, що ситуація не зміниться до відновлення миру в Україні.

Теги: волейбол Білорусь

Український форвард Семерич продовжить карʼєру в студентському баскетболі США
Чергова міжнародна федерація повернула Білорусь до змагань
Учасник Ліги чемпіонів запланував змінити тренера в міжсезоння
Україна вже здобула 11 нагород на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби
«Динамо» – «Колос». Прогноз і анонс на матч 28 туру УПЛ
Збірна Німеччини розгляне повернення ветерана до Чемпіонату світу 2026
