Триразовий чемпіон світу з хокею Заріпов потрапив до бази «Миротворця»

Заріпов брав участь у пропагандистському заході

Триразовий чемпіон світу з хокею росіянин Даніс Заріпов потрапив до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

Даніс Заріпов 22 лютого 2026 року брав участь у хокейному матчі з учасниками російського вторгнення в Україну. Захід відбувся у Палаці спорту міста Казані та проводився на честь «Дня захисника вітчизни»

Автори «Миротворця» зазначають, що хокеїст є посібником російських окупантів та співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

Даніс Заріпов – російський хокеїст, крайній нападник і колишній капітан «Ак Барса». Триразовий чемпіон світу (2008, 2009 та 2014 роки) у складі збірної Росії. Єдиний п'ятиразовий володар Кубка Гагаріна (у 2009, 2010, 2018 роках – у складі «Ак Барса», у 2014 та 2016 роках – у складі «Металурга»). З 9 вересня 2024 року депутат Державної ради Республіки Татарстан.

Заслужений майстер спорту Росії (2009 рік).

Як повідомлялося, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.