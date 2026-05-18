У титулованого українського дзюдоїста народилися шоста дитина

Ілля Чимчиурі та його дружина Таміла стали батьками дівчинки, яку назвала Злата

У родині відомого українського дзюдоїста Іллі Чимчиурі та його дружини Таміли народилася вже шоста спільна дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію дзюдо України.

Дівчинку назвали Злата.

«Федерація дзюдо України щиро вітає щасливих батьків з поповненням у великій та дружній родині! Бажаємо малечі міцного здоров’я, щасливої долі та любові, а батькам – радості, сімейного затишку та нових щасливих моментів разом!», – зазначили у ФДУ.

Ілля Чимчиурі – дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Європи, багаторазовий чемпіон світу та Європи з дзюдо серед ветеранів, тренера СК «Дзюдо Дніпро» та обласного Центру олімпійської підготовки.

Нагадаємо, легендарний дзюдоїст Тедді Рінер повернеться на татамі після двох років паузи.

30 серпня 2026 року 37-річний спортсмен візьме участь у першому в історії турнірі Lausanne Grand Slam, що відбудеться у Швейцарії на Vaudoise Arena. Це стане його першим виступом в особистих змаганнях після тріумфальних Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, де він виборов дві золоті медалі – у категорії понад 100 кг та в змішаному командному турнірі.

З моменту завершення паризької Олімпіади представник клубу «ПСЖ Дзюдо» практично не з'являвся на змаганнях світового туру IJF.

Єдиним його виступом за цей період був поєдинок у межах Ліги чемпіонів у грудні 2024 року, де Рінер допоміг своєму клубу здобути чемпіонський титул.

Невдовзі після цього бою він переніс операцію на правому лікті, проте відновлення пройшло успішно і не завадило його амбітним планам щодо підготовки до наступних великих стартів.