Міжнародна федерація тенісу відмовилася скасовувати санкції проти Білорусі

glavcom.ua
Аріна Соболенко продовжить виступи без прапора Білорусі
фото: AP

Білоруські тенісисти й надалі гратимуть у статусі «нейтральних»

Міжнародна федерація тенісу (ITF) відхилила рекомендацію МОК про допуск до змагань представників Білорусі під їхнім державним прапором. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт ITF.

Чи гратимуть білоруси під своїм прапором у теніс?

У четвер, 7 травня, МОК ухвалив рішення, згідно з яким, рекомендував спортивним федераціям зняти усі санкції з Білорусі. Попри це фінальне рішення щодо допуску білоруських атлетів до виступів під власним прапором та гімном залежить виключно від спортивних федерацій.

Відомо, що Міжнародна федерація тенісу не підтримала ініціативу МОК щодо скасування санкцій проти Білорусі.

«Міжнародна федерація тенісу підтверджує, що заява МОК не змінює її позиції щодо відсторонення тенісних федерацій Білорусі та Росії, яке залишається чинним.

Статус членства Білоруської тенісної федерації буде розглянуто на щорічних загальних зборах ITF у жовтні Радою країн-членів ITF відповідно до конституційної процедури ITF», – йдеться у повідомленні.

Раніше World Athletics відхилила пропозицію МОК щодо скасування санкцій проти білоруських атлетів.

«Внаслідок вторгнення Росії в Україну, санкції World Athletics, запроваджені в березні 2022 року, які виключають білоруських та російських спортсменів, офіційних осіб та допоміжний персонал зі змагань, залишаються в силі.

Наша Рада чітко вирішила, що коли буде відчутний рух у напрямку мирних переговорів, вона зможе розпочати перегляд своїх рішень. Ми всі сподіваємося, що це станеться незабаром, але доки цього не станеться, Рада продовжує єдину підтримку рішення, яке вона прийняла в березні 2022 року та переглянула у 2023 та 2025 роках», – зазначив президент World Athletics Себастьян Коу.

Нагадаємо, МОК пояснив, що ситуація, пов'язана з Олімпійським комітетом Росії (ОКР), відрізняється від ситуації, пов'язаної з Національним олімпійським комітетом (НОК) Білорусі.

«НОК Білорусі має добру репутацію та дотримується Олімпійської хартії. Хоча ОКР провів конструктивний обмін думками з МОК щодо його відсторонення, його членство залишається відстороненим, поки Комісія МОК з правових питань продовжує розглядати це питання.

Виконавчий комітет МОК також із занепокоєнням відзначив нещодавню інформацію, яка спонукала Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) розслідувати російську антидопінгову систему. Тому Виконавчий комітет МОК хотів би краще зрозуміти цю ситуацію», – зазначається у заяві МОК.

