Плотницький вдруге поспіль тріумфував у волейбольній Лізі чемпіонів

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Фінал турніру не був надто конкурентним

Італійська «Перуджа» українця Олега Плотницького переграла «Варту» з польських Заверців у фіналі Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч тривав мінімально передбачені три сети. Сілезці змогли нав'язати боротьбу команді Плотницького лише в першій партії. Утім, «Перуджа» зуміла дотиснути суперника (29:27).

Натомість в двох наступних умбрійці впевнено розібралися з «Вартою». У другому сеті польському колективу привезли сім очок переваги. Натомість у третій партії – цілих 10.

Тріумф став другим поспіль для «Перуджі». Торік Плотницький та компанія також обіграли «Варту». Щоправда, тоді сілезці билися до останнього та поступилися італійському гранду лише на тай-брейку (2:3).

Виступ Олега Плотницького в Лізі чемпіонів

Українець став одним із найрезультативніших у складі «Перуджі». До свого активу він записав 12 очок. Догравальник також потрапив до символічної збірної турніру за підсумками сезону 2025/26.

Трофей Ліги чемпіонів поповнив колекцію Плотницького. За сім років у складі «Перуджі» він уже завоював 15 трофеїв, зокрема двічі українець виграв головний єврокубок.

Досягнення «Перуджі»

Заснований у 2001 році клуб став грандом в останнє десятиліття. Першим трофеєм умбрійців став завойований у 2017-му Суперкубок Італії. Згодом команда виграла цей трофей ще шість разів.

Перший Кубок Італії «Перуджа» завоювала в 2018 році. Нині в колекції умбрійців чотири таких трофеї. За підсумками сезону 2017/18 колектив Плотницького вперше виграв «золото» чемпіонату Італії. Тепер в активі «Перуджі» три чемпіонських титули.

До слова, раніше Міжнародна федерація волейболу повернула Білорусь до змагань. Організація допустила тамтешні команди різних категорій до турнірів під своєю егідою. Тамтешні спортсмени та збірні зможуть змагатися з власним прапором і гімном.

Нагадаємо, раніше Плотницький анонсував своє повернення до складу збірної України. Раніше догравальник оголосив про завершення виступів у національній команді. Причиною став конфлікт із керівництвом федерації.