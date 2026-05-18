Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Плотницький вдруге поспіль тріумфував у волейбольній Лізі чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Плотницький вдруге поспіль тріумфував у волейбольній Лізі чемпіонів
Умбрійці святкують успіх на європейській арені
фото: ВК «Перуджа»
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Фінал турніру не був надто конкурентним

Італійська «Перуджа» українця Олега Плотницького переграла «Варту» з польських Заверців у фіналі Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч тривав мінімально передбачені три сети. Сілезці змогли нав'язати боротьбу команді Плотницького лише в першій партії. Утім, «Перуджа» зуміла дотиснути суперника (29:27).

Натомість в двох наступних умбрійці впевнено розібралися з «Вартою». У другому сеті польському колективу привезли сім очок переваги. Натомість у третій партії – цілих 10.

Тріумф став другим поспіль для «Перуджі». Торік Плотницький та компанія також обіграли «Варту». Щоправда, тоді сілезці билися до останнього та поступилися італійському гранду лише на тай-брейку (2:3).

Виступ Олега Плотницького в Лізі чемпіонів

Українець став одним із найрезультативніших у складі «Перуджі». До свого активу він записав 12 очок. Догравальник також потрапив до символічної збірної турніру за підсумками сезону 2025/26.

Трофей Ліги чемпіонів поповнив колекцію Плотницького. За сім років у складі «Перуджі» він уже завоював 15 трофеїв, зокрема двічі українець виграв головний єврокубок.

Досягнення «Перуджі»

Заснований у 2001 році клуб став грандом в останнє десятиліття. Першим трофеєм умбрійців став завойований у 2017-му Суперкубок Італії. Згодом команда виграла цей трофей ще шість разів.

Перший Кубок Італії «Перуджа» завоювала в 2018 році. Нині в колекції умбрійців чотири таких трофеї. За підсумками сезону 2017/18 колектив Плотницького вперше виграв «золото» чемпіонату Італії. Тепер в активі «Перуджі» три чемпіонських титули.

До слова, раніше Міжнародна федерація волейболу повернула Білорусь до змагань. Організація допустила тамтешні команди різних категорій до турнірів під своєю егідою. Тамтешні спортсмени та збірні зможуть змагатися з власним прапором і гімном.

Нагадаємо, раніше Плотницький анонсував своє повернення до складу збірної України. Раніше догравальник оголосив про завершення виступів у національній команді. Причиною став конфлікт із керівництвом федерації.

Теги: ВК «Перуджа» Олег Плотницький Ліга чемпіонів волейбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Волейбольна збірна Білорусі
Чергова міжнародна федерація повернула Білорусь до змагань
13 травня, 14:35
Юрій Семенюк виграв бронзу польської Плюс-ліги
Семенюк втретє поспіль здобув бронзу чемпіонату Польщі з волейболу
7 травня, 13:33
Олег Плотницький допоміг «Перуджі» обіграти у фіналі плеоф чемпіонату Італії з волейболу «Лубе Чівітанову»
Плотницький вдруге в кар'єрі став чемпіоном Італії з волейболу
7 травня, 12:00
Батькові юної вболівальниці довелося зафарбувати м'яч чорним маркером, щоби потрапити на гру
У Росії стюарди не пустили на волейбольну гру дівчинку через плакат з жовто-синім м'ячем
30 квiтня, 11:57
Тимур Цмокало (справа) виступає цього сезону в чемпіонаті Франції
Збірна України з волейболу викличе на тренувальний збір гравця з Франції
26 квiтня, 16:45
Олег Плотницький та Юрій Семенюк у складі збірної України
Семенюк залишиться капітаном чоловічої збірної України з волейболу
21 квiтня, 14:55

Новини

Іран ухвалив рішення щодо участі у Чемпіонаті світу з футболу у США
Іран ухвалив рішення щодо участі у Чемпіонаті світу з футболу у США
Мальдера українською звернувся до фанатів після призначення в збірну України
Мальдера українською звернувся до фанатів після призначення в збірну України
Збірна України з футболу отримала нового головного тренера
Збірна України з футболу отримала нового головного тренера
Українські борці вільного стилю здобули чотири медалі на чемпіонаті Європи U-17
Українські борці вільного стилю здобули чотири медалі на чемпіонаті Європи U-17
«Барселона» встановила винятковий рекорд чемпіонату Іспанії
«Барселона» встановила винятковий рекорд чемпіонату Іспанії
Плотницький вдруге поспіль тріумфував у волейбольній Лізі чемпіонів
Плотницький вдруге поспіль тріумфував у волейбольній Лізі чемпіонів

Новини

Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій: подробиці
Сьогодні, 09:33
Два військових літака США під час авіашоу зіштовхнулися у повітрі (відео)
Сьогодні, 08:59
На півночі України дощитиме з грозами: погода на 18 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Вчора, 22:35
Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
16 травня, 06:20

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua