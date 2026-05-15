Європейська федерація водних видів спорту не буде скасовувати усі санкції проти Росії і Білорусі

На Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2026 росіяни та білоруси виступатимуть без національних прапорів

Російські та білоруські плавці й надалі виступатимуть в європейських змаганнях без символіки

European Aquatics відкладе повернення російських та білоруських спортсменів до виступів під власною символікою та гімном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

У квітні 2026 року Міжнародна федерація водних видів спорту офіційно зняла санкції з Росії та Білорусі. Рішення World Aquatics означає, що російські та білоруські спортсмени можуть виступати під національною символікою на змаганнях з плавання, стрибків у воду, артистичного плавання, хайдайвінгу, водного поло.

Однак наприкінці квітня European Aquatics звернулася з проханням щодо відтермінування рішення про повернення представників країн-агресорок. У відповідь на цю заяву World Aquatics дозволили виступ атлетів у «нейтральному» статусі.

«Отримав дуже гарного листа від президента World Aquatics та виконавчого директора організації. Вони досить чітко розуміють ситуацію в Європі, і тому дозволили нам відкласти впровадження цього заходу (дозвіл на виступи росіян та білорусів під національною символікою – Прим.). Вони у повній мірі розуміють ситуацію, що з питань безпеки ми не можемо одразу ж прийти до впровадження нових постанов у European Aquatics», – пояснили в організації.

Серед турнірів, на яких росіяни та білоруси виступлять у «нейтральному» статусі – Чемпіонат Європи з водних видів спорту, що відбудеться з 31 липня до 16 серпня у Парижі.

У лютому 2026 року European Aquatics дозволили виступ російським та білоруським спортсменам на юніорському рівні під власною символікою. Але санкції, які були впроваджені після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну проти дорослих збірних залишилися чинними.

Нагадаємо, Об'єднаний світ боротьби (UWW) повністю відновив Росію і Білорусь у правах, допустивши представників цих країн до своїх міжнародних змагань без будь-яких обмежень в усіх вікових категоріях.

Представники Росії були відсторонені від змагань з березня 2022 року до квітня 2023-го, а після цього виступали в «нейтральному» статусі. У вересні 2024 року UWW послабив критерії допуску росіян і білорусів до змагань під своєю егідою, а вже у січні 2026-го організація схвалила участь усіх борців з двох країн до вікової групи U23 під їхніми національними прапорами після рекомендації МОК.

Тепер же UWW повністю відновили представників Росії і Білорусі у правах. Зокрема дозволив виступати зі своїм прапором і гімном, а також скасував обмеження на участь команд у міжнародних змаганнях.