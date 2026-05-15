Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Європейська федерація водних видів спорту не буде скасовувати усі санкції проти Росії і Білорусі

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Європейська федерація водних видів спорту не буде скасовувати усі санкції проти Росії і Білорусі
На Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2026 росіяни та білоруси виступатимуть без національних прапорів
фото: european aquatics
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Російські та білоруські плавці й надалі виступатимуть в європейських змаганнях без символіки

European Aquatics відкладе повернення російських та білоруських спортсменів до виступів під власною символікою та гімном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

У квітні 2026 року Міжнародна федерація водних видів спорту офіційно зняла санкції з Росії та Білорусі. Рішення World Aquatics означає, що російські та білоруські спортсмени можуть виступати під національною символікою на змаганнях з плавання, стрибків у воду, артистичного плавання, хайдайвінгу, водного поло.

Однак наприкінці квітня European Aquatics звернулася з проханням щодо відтермінування рішення про повернення представників країн-агресорок. У відповідь на цю заяву World Aquatics дозволили виступ атлетів у «нейтральному» статусі.

«Отримав дуже гарного листа від президента World Aquatics та виконавчого директора організації. Вони досить чітко розуміють ситуацію в Європі, і тому дозволили нам відкласти впровадження цього заходу (дозвіл на виступи росіян та білорусів під національною символікою – Прим.). Вони у повній мірі розуміють ситуацію, що з питань безпеки ми не можемо одразу ж прийти до впровадження нових постанов у European Aquatics», – пояснили в організації.

Серед турнірів, на яких росіяни та білоруси виступлять у «нейтральному» статусі – Чемпіонат Європи з водних видів спорту, що відбудеться з 31 липня до 16 серпня у Парижі.

У лютому 2026 року European Aquatics дозволили виступ російським та білоруським спортсменам на юніорському рівні під власною символікою. Але санкції, які були впроваджені після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну проти дорослих збірних залишилися чинними.

Нагадаємо, Об'єднаний світ боротьби (UWW) повністю відновив Росію і Білорусь у правах, допустивши представників цих країн до своїх міжнародних змагань без будь-яких обмежень в усіх вікових категоріях.

Представники Росії були відсторонені від змагань з березня 2022 року до квітня 2023-го, а після цього виступали в «нейтральному» статусі. У вересні 2024 року UWW послабив критерії допуску росіян і білорусів до змагань під своєю егідою, а вже у січні 2026-го організація схвалила участь усіх борців з двох країн до вікової групи U23 під їхніми національними прапорами після рекомендації МОК.

Тепер же UWW повністю відновили представників Росії і Білорусі у правах. Зокрема дозволив виступати зі своїм прапором і гімном, а також скасував обмеження на участь команд у міжнародних змаганнях.

Теги: санкції стрибки у воду синхронне плавання плавання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заблоковані мільярди Росії: чи зможе Україна скористатися вікном можливостей
Заблоковані мільярди Росії: чи зможе Україна скористатися вікном можливостей
16 квiтня, 12:13
У відомстві пояснили, що прагнуть забезпечити доступ до нафти для країн, які її потребують
США дали зелене світло на продаж російської нафти: до коли діятиме виняток
18 квiтня, 09:59
Єдину перемогу для України на Кубку США здобув тандем Олексія Середи та Марка Гриценка
Україна виграла п’ять медалей і посіла друге місце на Кубку США зі стрибків у воду
20 квiтня, 16:41
Президент наголосив, що кошти будуть спрямовані, на виробництво зброї, закупівлю необхідної зброї в партнерів
ЄС остаточно схвалив кредит для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
23 квiтня, 15:25
ЄС може ввести санкції проти ізраїльтян через імпорт краденого українського зерна
ЄС може ввести санкції проти ізраїльтян через імпорт краденого українського зерна
28 квiтня, 05:49
ЄС готує жорсткий пакет санкцій проти Росії
ЄС узявся за енергоносії РФ. 21-й пакет санкцій націлився на нафтові доходи Кремля
28 квiтня, 14:04
Іран пропустив яхту російського мільярдера Мордашова через Ормузьку протоку
Яхта російського олігарха з оточення Путіна пройшла Ормузьку протоку попри блокаду
28 квiтня, 16:10
Бієнале у Венеції
Сирени над Венецією: на Бієнале увімкнули повітряну тривогу перед павільйоном Росії
10 травня, 08:10
Британія пообіцяла жорсткі дії проти тіньового флоту РФ
Погрози Лондона не спрацювали. Тіньовий флот РФ пройшов британські води
12 травня, 08:42

Новини

Український баскетбольний топ-клуб оголосив про сенсаційне призначення нового тренера
Український баскетбольний топ-клуб оголосив про сенсаційне призначення нового тренера
Збірна Бельгії з футболу оголосила фінальну заявку на Чемпіонат світу 2026
Збірна Бельгії з футболу оголосила фінальну заявку на Чемпіонат світу 2026
Європейська федерація водних видів спорту не буде скасовувати усі санкції проти Росії і Білорусі
Європейська федерація водних видів спорту не буде скасовувати усі санкції проти Росії і Білорусі
Стародубцева пробилася до півфіналу турніру WTA 125 у Парижі
Стародубцева пробилася до півфіналу турніру WTA 125 у Парижі
Ребров запросив у «Панатінаїкоса» неймовірну зарплату – джерело
Ребров запросив у «Панатінаїкоса» неймовірну зарплату – джерело
Депутат Думи назвав «зрадою» трансляцію Чемпіонату світу з хокею в Росії
Депутат Думи назвав «зрадою» трансляцію Чемпіонату світу з хокею в Росії

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua