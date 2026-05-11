Гравець збірної Білорусі з футболу посеред сезону несподівано був мобілізований до армії

Партнер Тихомирова по клубу Хващинський заявив, що «його просто забрали, і зараз він уже в частині»

Захисник «Іслочі» та збірної Білорусі з футболу Іван Тихомиров був мобілізований до армії у розпал сезону. Про це пропагандистам розповів його партнер по команді Володимир Хващинський, інформує «Главком».

Хващинський зазначив, що «усі були шоковані, бо не передбачали такого розвитку подій».

«Та які проводи… Ніхто цього просто не очікував. Чесно, всі були шоковані. Думали, що він з'їздить до військкомату, відмітиться, вирішить формальності і повернеться. Все мало такий вигляд, начебто проблем не виникне. Тим більше йдеться про гравця збірної. Здавалося, такі питання можна якось врегулювати – через федерацію, можливо, знайти рішення, домовитися про відстрочку. Але в результаті все сталося різко і несподівано: його просто забрали, і зараз він уже в частині.

Поки що складно сказати, як далі розвиватиметься ситуація. Дуже сподіваюся, що вдасться знайти якесь рішення, бо це футболіст, який тільки-но почав розкривати свій потенціал. Наскільки я знаю, на нього сподівається Віктор Гончаренко. Він представляє країну, може приносити їй користь на полі, тому хочеться вірити, що ситуація все ж таки вирішиться», – заявив Хващинський.

Як повідомлялося, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.