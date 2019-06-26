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    Новини

    Міжнародну боксерську асоціацію позбавлено офіційного статусу

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    Бокс - Міжнародну боксерську асоціацію позбавлено офіційного статусу
    Бокс
    AIBA

    Рішення про це затверджено на сесії Міжнародного олімпійського комітету

    Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив офіційного статусу Міжнародну боксерську асоціацію (АІБА). Відповідне рішення затверджено на сесії МОК у Лозанні.

    АІБА не виконала вимоги МОК в питаннях управління, фінансів та суддівства.

    Раніше МОК залишив бокс у програмі Олімпіади-2020 у Токіо, але позбавив АІБА права на організацію олімпійського боксерського турніру.

    Відновлення статусу АІБА можливе лише після Олімпійських ігор у Токіо. 

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