Міжнародну боксерську асоціацію позбавлено офіційного статусу



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Бокс AIBA

Рішення про це затверджено на сесії Міжнародного олімпійського комітету

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив офіційного статусу Міжнародну боксерську асоціацію (АІБА). Відповідне рішення затверджено на сесії МОК у Лозанні.

АІБА не виконала вимоги МОК в питаннях управління, фінансів та суддівства.

Раніше МОК залишив бокс у програмі Олімпіади-2020 у Токіо, але позбавив АІБА права на організацію олімпійського боксерського турніру.

Відновлення статусу АІБА можливе лише після Олімпійських ігор у Токіо.