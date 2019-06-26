Міжнародну боксерську асоціацію позбавлено офіційного статусу
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AIBA
Рішення про це затверджено на сесії Міжнародного олімпійського комітету
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив офіційного статусу Міжнародну боксерську асоціацію (АІБА). Відповідне рішення затверджено на сесії МОК у Лозанні.
АІБА не виконала вимоги МОК в питаннях управління, фінансів та суддівства.
Раніше МОК залишив бокс у програмі Олімпіади-2020 у Токіо, але позбавив АІБА права на організацію олімпійського боксерського турніру.
Відновлення статусу АІБА можливе лише після Олімпійських ігор у Токіо.
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