МОК не допустив до Пхьончхану-2018 ще двох росіян, цього разу фігуристів

Брати участь в Олімпіаді у Кореї заборонено Ксенії Столбовій та Івану Букіну

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не допустив до участі у XXIII Олімпійських зимових іграх 2018 року у Кореї спортсменів основного складу збірної команди Росії з фігурного катання Столбову Ксенію (парне катання) та Букіна Івана (танці на льоду). Така інформація надійшла з Олімпійського комітету Росії (ОКР), інформує офіційний сайт Федерації



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Брати участь в Олімпіаді у Кореї заборонено Ксенії Столбовій та Івану Букіну

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не допустив до участі у XXIII Олімпійських зимових іграх 2018 року у Кореї спортсменів основного складу збірної команди Росії з фігурного катання Столбову Ксенію (парне катання) та Букіна Івана (танці на льоду).

Така інформація надійшла з Олімпійського комітету Росії (ОКР), інформує офіційний сайт Федерації фігурного катання на ковзанах Росії.

«Дане безпідставне й абсурдне рішення вкотре демонструє неспроможність заяв МОК про заперечення зовнішнього впливу на прийняті ним рішення, а також порушує всі основоположні норми, викладені в олімпійській хартії, зокрема неприйняття дискримінації, дотримання принципів солідарності та чесної гри», - йдеться у заяві прес-служби організації.

«Федерація фігурного катання на ковзанах Росії глибоко обурена необґрунтованим рішенням МОК, що нагадує провокацію з метою змусити російських спортсменів будь-яким шляхом відмовитися від участі в Іграх», - додається.

У федерації мають намір «негайно почати боротьбу за відновлення справедливого ставлення до російських фігуристів і відстоювати честь і гідність спортсменів усіма можливими способами».

В організації розраховували, що у фігурному катанні виступлять відразу 15 російських спортсменів, але тепер дві пари змушені будуть пропустити ОІ-2018. Однак їх, швидше за все, можуть замінити запасні.