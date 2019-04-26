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    Молчанов буде змагатися за вихід до фіналу на турнірі в Італії

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    Денис Молчанов і Ігор Зеленай - Молчанов буде змагатися за вихід до фіналу на турнірі в Італії
    Денис Молчанов і Ігор Зеленай

    Денис Молчанов і Ігор Зеленай виграли свій стартовий поєдинок на турнірі в Італії

    Лідери посіву українець Денис Молчанов і словак Ігор Зеленай пройшли в 1/4 фіналу турніру в Франкавиллі (Італія) через відмову суперників по першому колу (пара Гранольєрс / Вервоорт), яким організатори не змогли знайти заміну.

    У чвертьфіналі Денис та Ігор здобули впевнену перемогу у двох сетах над дуетом Енцо Коко (Франція) / Рудольф Моллекер (Німеччина): 6-3, 6-3. Поєдинок тривав менше години. Молчанов і Зеленай оформили три брейка за гру, захистивши всі гейми на своїй подачі.

    Варто зазначити, що свій поєдинок 1/2 фіналу Молчанов і Зеленай проведуть вже завтра, 27 квітня.

    Таким чином, тенісисти продовжили свою переможну серію після тріумфу в Барлетті, де раніше в квітні вони взяли парний титул.

    Джерело: btu.org.ua

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