Молчанов покидає турнір у Франції відразу після першого кола
-
Розсилка
Денис Молчанов вибуває з боротьби на «челленджері» у Франції
Український тенісист Денис Молчанов і його напарник Ігор Зеленай зі Словаччини на турнірі у Mouratoglou Open, який проходить у Франції, програли власникам «wild card», французькому дуету Трістан Ламазін / Енцо Коко: 4-6, 6-7 (6).
Суперники провели на корті півтори години. У першому сеті на два брейка французів Молчанов і Зеленай відповіли одним. По ходу другого сету тенісисти двічі обмінялися брейками, а українсько-словацької парі не вдалося подати на партію за рахунку 5-4.
Виконавши по два міні-брейка на тай-брейку, з рахунку 6-5 на користь Молчанова та Зеленая французькі тенісисти виграли три очки поспіль.
Джерело: btu.org.ua