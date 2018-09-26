Молчанов вийшов у чвертьфінал на турнірі в Китаї, де зіграє з першими сіяними



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Денис Молчанов

Денис Молчанов успішно стартував на парному турнірі ATP в Китаї

Українець і його напарник Ігор Зеленай зі Словаччини в першому раунді обіграли китайську пару Чжен Цзе/Маосінь Гун, які отримали «wild card» в основу: 7-6 (6), 6-7 (4), 10-8.

Суперники провели на корті 1 годину і 47 хвилин. За всю гру кожна пара зробила по одному брейку, а на вирішальному тайбрейку Молчанов і Зеленай зробили чотири міні-брейка проти трьох у китайських тенісистів.

В 1/4 фіналу Денис Молчанов і Ігор Зеленай зустрінуться з першими ракетками турніру - хорватами Іваном Додігом і Мате Павичем.

Джерело: btu.org.ua