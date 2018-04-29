Молодіжні команди «Сталі» та «Чорноморця» не дограли матч

Футболісти однієї з команд просто залишили межі поля

Матч 29 туру чемпіонату U-21 України з футболу між «Сталлю» та «Чорноморцем» припинено на 63-й хвилині за рахунку 3:0 на користь «Чорноморця» Про це повідомляє офіційний сайт Прем’єр-ліги. Згідно з наявною офіційною інформацією, на 63-й хвилині матчу. у момент зупинки гри на прохання головного тренера



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Футболісти однієї з команд просто залишили межі поля

Матч 29 туру чемпіонату U-21 України з футболу між «Сталлю» та «Чорноморцем» припинено на 63-й хвилині за рахунку 3:0 на користь «Чорноморця»

Про це повідомляє офіційний сайт Прем’єр-ліги.

Згідно з наявною офіційною інформацією, на 63-й хвилині матчу. у момент зупинки гри на прохання головного тренера команди «Сталь» Альберта Ковальова, гравці команди з Кам’янського залишили межі поля.

Внаслідок чого гру було завершено.

Після отримання всіх офіційних рапортів питання буде передано на розгляд до Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України.

«Під час матчу клубом була отримана інформація від Комітету з етики та чесної гри Федерації футболу України про те, що даний поєдинок має ознаки матчу з фіксованим результатом», - йдеться у повідомленні ПФК «Сталь».

«ПФК «Сталь» поки утримується від публічної оцінки подій. Ініційовано внутрішньоклубні розслідування», - додається на офіційному сайті клубу.