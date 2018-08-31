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    Молодіжні збірні України з баскетболу 3х3 вирушили на вирішальні етапи Ліги націй

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    Фото ФБУ - Молодіжні збірні України з баскетболу 3х3 вирушили на вирішальні етапи Ліги націй
    Фото ФБУ

    Обидві команди мають шанси вийти у фінал змагань

    31 серпня чоловіча та жіноча збірні U-23 з баскетболу 3х3 вирушили до угорського Дебрецена, де 1-2 вересня зіграють вирішальні, п’ятий і шостий етапи Ліги націй.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України:

    Склад чоловічої збірної України U-23:

    Олександр Тарасенко – перший тренер Ігор Овсянников;
    Микита Руслов – перший тренер Максим Міхельсон;
    Юрій Кондраков – перший тренер Світлана Левчук;
    Євген Балабан – перший тренер Леонід Милосердний.

    Головний тренер – Сергій Алферов.

    На п’ятому етапі українці змагатимуться у групі В разом з командами Нідерландів та Угорщини.

    На шостому етапі українці зіграють у групі В разом зі збірними Франції й Угорщини

    Склад жіночої збірної України U-23:

    Вікторія Кондусь – перший тренер Алла Бикова;
    Юлія Мусієнко – перші тренери Тетяна Котова, Лідія Канцлер;
    Олена Бойко – перший тренер Валерій Жартун;
    Єлизавета Мітіна – перший тренер Катерина Глухова.

    Головний тренер - Володимир Холопов. Тренер – Дмитро Коломійченко

    На п’ятому етапі українки змагатимуться у групі А разом з командами Росії й Угорщини.

    На шостому етапі українки змагатимуться у групі А разом зі збірними Угорщини та Нідерландів.

    Фінал Ліги націй відбудеться 22-23 вересня в індійському Хайдарабаді. Але щоб потрапити туди, необхідно посісти одне з перших трьох місць за підсумком шести етапів.

    Наразі, після чотирьох етапів, чоловіча збірна U-23 посідає третє місце у загальному заліку, а дівчата ділять другу-четверту позиції зі збірними Нідерландів і Росії.

    Збірна України баскетбол Ліга націй
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