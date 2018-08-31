Молодіжні збірні України з баскетболу 3х3 вирушили на вирішальні етапи Ліги націй



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Фото ФБУ

Обидві команди мають шанси вийти у фінал змагань

31 серпня чоловіча та жіноча збірні U-23 з баскетболу 3х3 вирушили до угорського Дебрецена, де 1-2 вересня зіграють вирішальні, п’ятий і шостий етапи Ліги націй.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України:

Склад чоловічої збірної України U-23:

Олександр Тарасенко – перший тренер Ігор Овсянников;

Микита Руслов – перший тренер Максим Міхельсон;

Юрій Кондраков – перший тренер Світлана Левчук;

Євген Балабан – перший тренер Леонід Милосердний.

Головний тренер – Сергій Алферов.

На п’ятому етапі українці змагатимуться у групі В разом з командами Нідерландів та Угорщини.

На шостому етапі українці зіграють у групі В разом зі збірними Франції й Угорщини

Склад жіночої збірної України U-23:

Вікторія Кондусь – перший тренер Алла Бикова;

Юлія Мусієнко – перші тренери Тетяна Котова, Лідія Канцлер;

Олена Бойко – перший тренер Валерій Жартун;

Єлизавета Мітіна – перший тренер Катерина Глухова.

Головний тренер - Володимир Холопов. Тренер – Дмитро Коломійченко

На п’ятому етапі українки змагатимуться у групі А разом з командами Росії й Угорщини.

На шостому етапі українки змагатимуться у групі А разом зі збірними Угорщини та Нідерландів.

Фінал Ліги націй відбудеться 22-23 вересня в індійському Хайдарабаді. Але щоб потрапити туди, необхідно посісти одне з перших трьох місць за підсумком шести етапів.

Наразі, після чотирьох етапів, чоловіча збірна U-23 посідає третє місце у загальному заліку, а дівчата ділять другу-четверту позиції зі збірними Нідерландів і Росії.