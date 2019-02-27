Монфіс розповів, як він захоплюється дисципліною Світоліної



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Еліна Світоліна та Гаель Монфіс

«У неї такий підхід, щоб стати краще. Я люблю, коли вона перемагає. Я дуже нею пишаюся»

Чемпіон недавнього турніру в Роттердамі Гаель Монфіс прокоментував професійну дисципліну своєї дівчини та першої ракетки України Еліни Світоліної.

«Я захоплююся тим, що вона робить, як вона працює, як вона дисциплінована. Але я завжди кажу, що сам так не можу. Для мене це дуже серйозно. У неї такий підхід, щоб стати краще. Я люблю, коли вона перемагає. Я дуже нею пишаюся. Думаю, вона - мною», - заявив тенісист з Франції.

Монфіс вважає, що він теж серйозний, але по-своєму.

«Я багато працюю зі своїм тренером, сам з собою. Природно, у мене не такий процес, як у неї. Ми обидва хочемо стати краще, але по-своєму. В цьому краса наших відносин.

Не впевнений, що багато гравців зможуть тренуватися так, як я. А я не зможу - як інші. Я б навіть сказав, що мені адаптуватися було б простіше», - сказав Гаель Монфіс.

Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого, Еліна Світоліна потішила своїх підписників в Інстаграмі яскравим патріотичним фото.

На ньому спортсменка одягнута в довгу елегантну сукню з квітковим принтом та тримає в руках стакан із українським орнаментом та тризубом.

Джерело: Sports.ru