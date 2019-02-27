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    Монфіс розповів, як він захоплюється дисципліною Світоліної

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    Еліна Світоліна та Гаель Монфіс - Монфіс розповів, як він захоплюється дисципліною Світоліної
    Еліна Світоліна та Гаель Монфіс

    «У неї такий підхід, щоб стати краще. Я люблю, коли вона перемагає. Я дуже нею пишаюся»

    Чемпіон недавнього турніру в Роттердамі Гаель Монфіс прокоментував професійну дисципліну своєї дівчини та першої ракетки України Еліни Світоліної.

    «Я захоплююся тим, що вона робить, як вона працює, як вона дисциплінована. Але я завжди кажу, що сам так не можу. Для мене це дуже серйозно. У неї такий підхід, щоб стати краще. Я люблю, коли вона перемагає. Я дуже нею пишаюся. Думаю, вона - мною», - заявив тенісист з Франції.

    Монфіс вважає, що він теж серйозний, але по-своєму.

    «Я багато працюю зі своїм тренером, сам з собою. Природно, у мене не такий процес, як у неї. Ми обидва хочемо стати краще, але по-своєму. В цьому краса наших відносин.

    Не впевнений, що багато гравців зможуть тренуватися так, як я. А я не зможу - як інші. Я б навіть сказав, що мені адаптуватися було б простіше», - сказав Гаель Монфіс.

    Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого, Еліна Світоліна потішила своїх підписників в Інстаграмі яскравим патріотичним фото.

    На ньому спортсменка одягнута в довгу елегантну сукню з квітковим принтом та тримає в руках стакан із українським орнаментом та тризубом.

    Джерело: Sports.ru

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