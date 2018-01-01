Московський «Спартак» купує хорватський клуб?

У ЗМІ з'явилася інформація, що «Істра-1961» маже стати власністю російського клубу

Представник хорватської Першої ліги «Істра-1961» довгий час уже відчуває фінансові проблеми. Майбутнє клубу з містечка Пула, що на західному узбережжі півострова Істрія, досить туманне, і за останніми даними все говорить про незавидний кінець. Однак тиждень тому в «Істрі-1961» стало відомо про декілька потенційних



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У ЗМІ з'явилася інформація, що «Істра-1961» маже стати власністю російського клубу

Представник хорватської Першої ліги «Істра-1961» довгий час уже відчуває фінансові проблеми.

Майбутнє клубу з містечка Пула, що на західному узбережжі півострова Істрія, досить туманне, і за останніми даними все говорить про незавидний кінець.

Однак тиждень тому в «Істрі-1961» стало відомо про декілька потенційних інвесторів. За останніми даними, росіяни серед зацікавлених.

Нібито «Істру» купує знаменитий російський клуб «Спартак Москва», і вся процедура проводиться через сербського посередника, неофіційно повідомляє інсайдерську інформацію Germanijak.

У наступні тижні, а, можливо, навіть дні, перспективи істрійського клубу повинні бути повністю відомі.

Власником хорватського клубу є російський підприємець Михайло Щеглов. Йому належить 52,5% акцій клубу, а у міста залишилося 47,4%.

У поточному сезоні у чемпіонаті Хорватії «Істра-1961» займає передостаннє місце, ризикуючи перехідними матчами за право залишитися у Першій лізі.

Джерело: Террикон