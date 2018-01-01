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    «Мотор» готується до плей-офф Ліги чемпіонів на зборах в Німеччині

    Збори в Німеччині завершаться 2 лютого
    Запорізький гандбольний клуб «Мотор» почав збори в Німеччині. Табір команди знаходиться в Барзінгхаузені, місті в 30 кілометрах від Ганновера. Нагадаємо, «Мотор» готується до матчів стикового раунду плей-офф Ліги чемпіонів проти данського «Ск'єрну». З гравців першої команди на зборах відсутні тільки
    • Сьогодні, 13:27
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    Головний тренер &laquo;Мотора&raquo;. Фото: ГК&nbsp;&laquo;Мотор&raquo;
    Головний тренер «Мотора». Фото: ГК «Мотор»

    Збори в Німеччині завершаться 2 лютого

    Запорізький гандбольний клуб «Мотор» почав збори в Німеччині. Табір команди знаходиться в Барзінгхаузені, місті в 30 кілометрах від Ганновера. Нагадаємо, «Мотор» готується до матчів стикового раунду плей-офф Ліги чемпіонів проти данського «Ск'єрну».

    З гравців першої команди на зборах відсутні тільки травмований поляк Павел Пачковський, а також Борис Пухівський і Максим Бабічев, які в складі збірної Білорусі продовжують виступи на чемпіонаті Європи в Хорватії.

    Склад команди на зборах:

    Воротарі: Геннадій Комок, Віктор Кірєєв, Антон Терехов.

    Польові гравці: Захар Денисов, Євген Жук, Ігор Сорока, Олексій Шинкель, Євген Буйненко, Айденас Малашінскас, Сергій Шельменко, Юрій Кубатко, Артем Козакевич, Олександр Шевельов, Дмитро Дорощук, Лев Целищев.

    Збори в Німеччині завершаться 2 лютого. Команда повернеться в Запоріжжя, а 9 лютого проведе поєдинок Суперліги проти ЗТР. Матчі проти «Ск'єрну» в Лізі чемпіонів відбудуться 24 лютого в Харкові і 4 березня в Ск'єрні.

    Джерело: xsport.ua

    Мотор Січ Гандбол
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