Моурінью розглядає можливість очолити «Ліон» або «Монако» - ЗМІ Франції



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Жозе Моурінью

Джерело припускає, що варіант з «Монако» менш вірогідний в зв'язку з тим, що у Моурінью і Жардіма спільний агент

Колишній головний тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моурінью може продовжити кар'єру у Франції.

56-річний португалець розглядає можливість роботи в «Ліоні» або «Монако», повідомляє Get French Football News з посиланням на свіжий номер L'Équipe.

Тренер і його агент Жорже Мендеш не стали коментувати цю інформацію, підкресливши, що в обох клубах є тренери - Брюно Женез і Леонарду Жардім.

Джерело припускає, що варіант з «Монако» менш вірогідний в зв'язку з тим, що у Моурінью і Жардіма спільний агент.

При цьому президент «Ліона» Жан-Мішель Ола не вів переговорів з іншими кандидатами щодо заміни Женеза. Але в 2010 році він говорив, що хотів запросити Моурінью ще до призначення Клода Пюеля.

Джерело: Sports.ru