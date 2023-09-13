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Віктор Андрусів Радник Міністра внутрішніх справ України

Влада хоче забрати гроші у місцевих громад?

glavcom.ua
Уряд шукає варіанти, як наповнити держбюджет грошима
фото з відкритих джерел

Як розподілити податки в умовах війни

З наближенням осені раптом деякі люди у владі з’ясували, що джерелом нових стадіонів та інших фінансових свят на вулицях міст серед війни стало військове ПДФО (Податок на доходи фізичних осіб). Не буду говорити, що сама логіка існування ПДФО на військові виплати серед війни – трошки неадекватна. Особливо, коли новий міністр каже, що на зарплати не вистачає 250 млрд грн. Виходить ніби влада сама перекладає кошти по своїх кишенях.

Але, звісно, «кадровий дефолт» президента несе йому чергову пургу – це відібрати ПДФО у громад. Я ще не знаю, у який спосіб це буде зроблено, але така ініціатива точно вже в процесі реалізації. Це призведе до додаткового кіпішу і конфліктів. Виключно тому, що передача ПДФО в національний бюджет викликає обурення через не меншу корупцію в уряді. Мабуть важко пояснити чому громада не має будувати стадіон, а Мінінфраструктури може публічно будувати водогони за 10 млрд грн. при ціні в 2,5 млрд грн.

В мене в цьому контексті виникла компромісна ідея. Сплачувати ПДФО за місцем обліку військовослужбовця. Зрозуміло, що більшість військовослужбовців зараз на Півдні і на Сході. Більшість бригад стоять на територіях звільнених і постраждалих громад. Тому такий підхід дозволить цим громадам отримати шалений ресурс для відновлення. Нічого страшного, якщо Волинська громада поживе без нового стадіона, але, наприклад, Оріхівській громаді треба вкласти сотні мільйонів гривень просто, щоб там запрацювала інфраструктура для життя.

Так, зараз відновлення цих громад не на часі. Але сплачені кошти можуть акумульовуватись в фондах громади, і як тільки з’являться можливості – будуть витрачені на відновлення.

Думаю такий підхід справедливий в рамках країни.

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Теги: міністр бюджет гроші військові громада податки

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Віктор Андрусів

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