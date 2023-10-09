Україні доведеться підвищувати податки у разі затягування війни – МВФ

Міжнародна фінансова допомога буде збільшена за умови тривалішої у часі війні

Нинішня програма розроблена з урахуванням закінчення війни до середини наступного року

Якщо війна затягнеться до кінця 2024 року, Україні доведеться розглянути запровадження додаткових фіскальних заходів, заявив голова місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в нашій країні Гевін Ґрей в інтерв’ю «NV».

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«Коли ми розпочали створювати програми EFF, ми знали, що робимо це на тлі суттєвої невизначеності. З огляду на це ми розробили програму з урахуванням основного сценарію, який припускав завершення війни до середини 2024 року. Але ми передбачили й негативніший сценарій з тривалішою у часі війною», – зазначив голова місії МВФ.

За його словами, такий сценарій означає потребу у збільшенні зовнішнього фінансування для України, а також додаткових «політичних заходів» – Грей додав, що вони вже обговорювалися з владою нашої країни.

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«Якщо говорити загалом, постане потреба у додаткових фіскальних заходах», – підкреслив він.

В той самий час голова місії МВФ заявив, що у разі негативного сценарію буде збільшена і міжнародна допомога країні.

«Міжнародна фінансова допомога має зрости за умов негативного сценарію. У разі реалізації сценарію базового, ми говорили про $115 млрд, а негативного – $140 млрд. Маю зауважити, що на додачу до коштів ззовні, українське керівництво мусить вживати політичних заходів, аби збалансувати всі свої необхідні фінансові потреби. Ми впевнені в тому, що влада України вже має професійний досвід запровадження таких виважених заходів», – додав голова місії МВФ.

Він зазначив, що українській владі треба зосередитись на посилення спроможностей збирати доходи – як податкові, так і митні. Зокрема, для цього необхідно відновити податкові перевірки.

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Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд на початку жовтня відкрив знову в Києві своє представництво, яке не працювало з початку повномасштабного російського вторгнення.