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    На тренувальній базі клубу УПЛ спалили «євробляху» (фото)

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    На тренувальній базі клубу УПЛ спалили «євробляху» (фото)
    Фото SPORTARENA

    Почалися слідчі дії поліції

    На тренувальному полі на базі «Арсеналу-Києва» в Щасливому (Київська область) спалили машину . Автомобіль з іноземними номерами згорів повністю.

    «Просто заїхала машина, і її підірвали або підпалили. Ми дізналися як, хто, що, я спокійний. Повністю проаналізували відеокамери, починаючи від міста, до села та Борисполя. Вже є певні моменти, але я не можу з розголошувати, тому що йде слідство», - сказав генеральний директор «Арсеналу-Києва» Олександр Москаленко.

    Гендиректор клубу конкретних звинувачень не висуває, але натякає на причетність до події бізнесмена Анатолія Юркевича.

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    «Є готель, який раніше належав Юркевичу. На даний момент в іпотечному договорі цей готель належить «Сбербанку», який віддав нам його в оренду. І Юркевич починає дії робити всякі такі, брудні рухи. Буває у людини гарячка, щось накоїв, а потім не знає, як з цієї ситуації зараз вийти. Думаю, він знає про це, і шкодує, що зробив», - сказав Москаленко.

    Сам Юркевич переконує, що його провини в підпалі авто на полі бази немає.

    «Я прочитав в новинах, що на футбольному полі, яке знаходиться на нашій землі, заїхала машина, і вона згоріла. Я точно не маю до цього стосунку ніякого. Знаю, що пан Москаленко, як особисто, так і футбольний клуб винні гроші багатьом структурам. У нього є багато ворогів, тому хто з ворогів зробив це в помсту йому, я сказати не можу», - сказав Юркевич.

    На даний момент на стадіоні в Щасливому виступають молодіжні та юнацькі команди «Шахтаря». Перед цим ця арена була домашньою для футбольних клубів «Княжа» і «Арсенал-Київ», який в поточному сезоні виступає на стадіоні «Динамо» в столиці.

                                                                                           

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