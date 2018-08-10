На етапі Гран-прі з дзюдо в Угорщині Україну представлять 16 спортсменів



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Команда їде на турнір на чолі з Георгієм Зантараєю

10-12 серпня у Будапешті розіграють медалі турніру серії Гран-прі з дзюдо.

В українській заявці – 16 спортсменів, інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України.

Минулого року саме у Будапешті відбувся чемпіонат світу з дзюдо, де українці нагород не здобули.

За інформацією організаторів, на змагання заявилися 626 спортсменів, що представляють 90 країн із п’яти континентів.

У межах підготовки до старту у Будапешті українці проходять спеціалізований збір, де працюють ті, хто претендує на олімпійську ліцензію.

Склад збірної:

Чоловіки

до 60 кг - Вадим Чернов (Волинська область);

до 66 кг - Георгій Зантарая, Богдан Ядов (обидва - Київ);

до 73 кг - Олександр Кошляк (Дніпро), Дмитро Канівець (Полтава);

до 81 кг - Сергій Крівчач, Артем Харченко (обидва - Харків);

до 90 кг - Кеджау Ньябалі (Київ), Віталій Шепель (Запоріжжя);

до 100 кг - Данило Гуцол (Запоріжжя);

+100 кг - Олександр Гордієнко (Одеса), Яків Хаммо (Київ).

Жінки

до 48 кг - Марина Черняк (Запоріжжя);

до 57 кг - Марія Скора (Запоріжжя);

+78 кг - Єлизавета Каланіна (Кременчук), Галина Тарасова (Запоріжжя).