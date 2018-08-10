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    На етапі Гран-прі з дзюдо в Угорщині Україну представлять 16 спортсменів

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    На етапі Гран-прі з дзюдо в Угорщині Україну представлять 16 спортсменів

    Команда їде на турнір на чолі з Георгієм Зантараєю

    10-12 серпня у Будапешті розіграють медалі турніру серії Гран-прі з дзюдо.

    В українській заявці – 16 спортсменів, інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України.

    Минулого року саме у Будапешті відбувся чемпіонат світу з дзюдо, де українці нагород не здобули.

    За інформацією організаторів, на змагання заявилися 626 спортсменів, що представляють 90 країн із п’яти континентів.

    У межах підготовки до старту у Будапешті українці проходять спеціалізований збір, де працюють ті, хто претендує на олімпійську ліцензію.

    Склад збірної:

    Чоловіки
    до 60 кг - Вадим Чернов (Волинська область);
    до 66 кг - Георгій Зантарая, Богдан Ядов (обидва - Київ);
    до 73 кг - Олександр Кошляк (Дніпро), Дмитро Канівець (Полтава);
    до 81 кг - Сергій Крівчач, Артем Харченко (обидва - Харків);
    до 90 кг - Кеджау Ньябалі (Київ), Віталій Шепель (Запоріжжя);
    до 100 кг - Данило Гуцол (Запоріжжя);
    +100 кг - Олександр Гордієнко (Одеса), Яків Хаммо (Київ).

    Жінки
    до 48 кг - Марина Черняк (Запоріжжя);
    до 57 кг - Марія Скора (Запоріжжя);
    +78 кг - Єлизавета Каланіна (Кременчук), Галина Тарасова (Запоріжжя).

    Георгій Зантарая дзюдо Дмитро Канівець Гран-прі Марина Черняк
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