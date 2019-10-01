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    18-річний український молотобоєць впевнено вийшов у фінал чемпіонату світу з легкої атлетики

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    Михайло Кохан показав м'язи - 18-річний український молотобоєць впевнено вийшов у фінал чемпіонату світу з легкої атлетики
    Михайло Кохан показав м'язи
    IAAF

    Михайло Кохан не відчув комплексів від старту на дорослому світовому чемпіонаті

    Чинний чемпіон Європи серед юніорів, володар рекорду юніорського чемпіонату Європи Михайло Кохан з України впевнено пробився в фінал першості світу в катарській Досі.

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    18-річний дніпрянин у кваліфікації виконав лише дві спроби – у першій заступив, а в другій показав результат, практично рівний з особистим рекордом – 76,56 метра. То був норматив, які дозволяв кваліфікуватися в фінал напряму. Крім Кохана, з цим завданням впоралося ще тільки шість атлетів. Інші п’ять відібралися у фінал за найкращими результатами, за добором.

    Найкращі результати в кваліфікації показали двоє поляків – Павел Файдек (79,24 м) і Войцех Новіцкі (77,89 м).

    А ось ще двоє українських молотобійців виступили в Досі невдало: у Сергія Перевозникова загальне 27-ме місце (результат – 72,16 м), у Сергія Регеди (71,28 м) – 29-те з 31-го учасника.

    Фінал метальники молота проведуть завтра, 2 жовтня, о 21:40 за київським часом.

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    чемпіонат світу метання молота норматив легка атлетика Михайло Кохан Сергій Регеда Сергій Перевозников Павел Файдек Войцех Новіцкі
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