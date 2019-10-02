Чемпіонат світу з легкої атлетики. США бере три золота з чотирьох і додає рекорд



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Окрім рекорду чемпіонатів, час Довована Бразієра на 800-метрівці є ще й новим рекордом США. Попередній тримався з 1985 року lavanguardia.com

Гегемонію американців у вівторок порушила тільки австралійська метальниця спису Кейсі-Лі Барбер

У п’ятий змагальний день, 1 жовтня на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі (Катар) було розіграно чотири комплекти нагород. На жаль, українці в розподілі призових місць участі не брали.

У стрибках з жердиною серед чоловіків основна боротьби розвернулася між двома грандами – чинним чемпіоном світу Семом Кендріксом зі США і 19-річним шведом Арманом Дюплантісом, який на торішньому чемпіонаті Європи переміг з результатом 6,05 метра. На цей раз розв’язка боротьби настала на висоті 5,97 м. Обидва спортсмени взяли її з першої спроби, а 6,02 м не підкорили. На попередніх висотах меншою кількістю спроб скористався Кендрікс, який відповідно й захистив титул чемпіона. А бронзу з результатом 5,87 м виграв поляк Пйотр Лісек.

Драматичною була розв’язка змагань у метанні спису. Впродовж усього фіналу лідерство ділили між собою дві китаянки – спершу призерка двох попередніх чемпіонатів світу Люй Гуейгуей, а потім Лю Шиїн. Однак в останній спробі австралійка Кейсі-Лі Барбер метнула спис на 66,65 метра і залишила Лю Шиїн (65,88 м) зі сріблом, а Люй Гуейгуей (65,49) – з бронзою.

22-річний американець Донован Бразієр виграв золото в бігу на 800 метрів, відсидівши більшу частину дистанції на хвості у пуерторіканця Веслі Васкеса. Бразієр встановив новий рекорд чемпіонатів світу – 1.42,34. А Васкес, який лідирував 500 метрів, не зберіг сил для фінішного ривка і став лише п’ятим. Срібло здобув Амель Тука з Боснії і Герцеґовини (1.43,47), бронзу – кенієць Ферґюсон Ротіч (1.43,82).

Чемпіоном у бігу на 200 метрів став американець Ноа Лайлз. Його переможний результат – 19,83 секунди. Срібло здобув канадієць Андре Де Ґрасс (19,95 сек.), бронзу – еквадорець Алексіс Кіньйонес (19,98).