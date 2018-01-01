На континентальних Кубках з дзюдо українці здобули сім медалей: Каланіна стала чемпіонкою

На рахунку українців одна золота, одна срібна та п'ять бронзових нагород

У Болгарії та Португалії завершилися турніри календаря Міжнародної федерації дзюдо, що проводяться Європейським союзом дзюдо: відкриті континентальні Кубки серед чоловіків і жінок. У перший день змагань у столиці Болгарії «бронзовий хет-трик» оформили Артем Лесюк (Київ) у ваговій категорії до 60 кг і Богдан Ядов (Київ) разом з Каро



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Галина Тарасова (зліва), Єлизавета Каланіна (стоїть найвище)

На рахунку українців одна золота, одна срібна та п'ять бронзових нагород

У Болгарії та Португалії завершилися турніри календаря Міжнародної федерації дзюдо, що проводяться Європейським союзом дзюдо: відкриті континентальні Кубки серед чоловіків і жінок.

У перший день змагань у столиці Болгарії «бронзовий хет-трик» оформили Артем Лесюк (Київ) у ваговій категорії до 60 кг і Богдан Ядов (Київ) разом з Каро Марандяном (Кременчук) у вазі до 66 кг.

При цьому, у боротьбі за бронзу Марандяну протистояв ще один український спортсмен – львів'янин Олег Овчаренко, інформує офіційний сайт Федерації дзюдо України.

Для Лесюка та Марандяна медалі European Open – перші на дорослих турнірах, а Ядов, переможець торішнього European Open у Катовіце, вперше вийшов на татамі після довгої перерви, викликаної важкою травмою та відновленням.

У другий день турніру ще дві бронзові нагороди завоювали запорожець Данило Гоцул (100 кг) і киянин Андрій Колесник (+100 кг), а Станіслав Бондаренко (Запоріжжя) поступився у боротьбі за бронзу.

У важкій категорії Україну представляли відразу чотири спортсменки на чолі з чемпіонкою України Галиною Тарасовою із Запоріжжя. І доля золотої медалі вирішувалася у поєдинку між двома українками: Єлизаветою Каланіною (Кременчук) і Тарасовою.

Сильнішою виявилася Каланіна, для якої це вже другий титул переможниці European Open. Анастасія Сапсай сутичку за бронзу програла.

Уже через кілька днів, у п'ятницю, у Парижі стартує найпрестижніший турнір серії Grand Slam, який традиційно збирає найсильніший склад учасників.