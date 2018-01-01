На Кубку світу з індорхокею збірна України стартувала з двох перемог, одна з яких над Росією

Українки та німкені захопили лідерство у групі

У середу, 7 лютого, у Берліні стартував чемпіонат світу з індорхокею серед жіночих команд. Напередодні старту українська збірна провела два матчі зі збірними з іншої групи, вигравши у Польщі (2:1) і Казахстану (6:3), інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України. А у першому офіційному матчі турніру зустрічалися збірні Австралії й



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Жіноча збірна України з індорхокею

Українки та німкені захопили лідерство у групі

У середу, 7 лютого, у Берліні стартував чемпіонат світу з індорхокею серед жіночих команд.

Напередодні старту українська збірна провела два матчі зі збірними з іншої групи, вигравши у Польщі (2:1) і Казахстану (6:3), інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

А у першому офіційному матчі турніру зустрічалися збірні Австралії й України. Українки виграли з рахунком 4:3, зробивши камбек, програючи по ходу зустрічі 1:3.

Рахунок вже на четвертій хвилині відкрила Яна Ворушило. Однак за п’ять хвилин його зрівняли, а за три хвилини до кінця першого тайму австралійки вийшли вперед.

На 25-й хвилині рахунок став 1:3. На 32-й хвилині Ворушило скоротила відставання, а ще через дві хвилини Юлія Шевченко зрівняла рахунок. Після чого Ворушило оформила хет-трик і перемогу збірної України.

У другій грі чемпіонату світу збірна України обіграла Росію.

Рахунок відкрили росіянки, а на 16-й хвилині подвоїли перевагу. Однак під кінець тайму Оксана Пономаренко та Марина Хілько зрівняли рахунок.

На другій хвилині другої половини Яна Ворушило вивела Україну вперед. Через п’ять хвилин росіянки вирівняли становище, а потім знову вийшли вперед.

Однак на 29-й хвилині два голи від Пономаренко та Ворушило повернули ініціативу українкам. А на 33-й хвилині Ольга Гончаренко поставила крапку у цьому драматичному матчі – 6:4.

За підсумками двох турів у групі В лідирують німкені й українки – по шість очок. У чешок та австралійок по три пункти. В аутсайдерах – Росія та Намібія – по 0 очок.