На Кубку світу з індорхокею збірна України зіграє в одній групі з Росією
- Сьогодні, 16:04
-
Розсилка
Українська жіноча команда отримала шанс позмагатися з найсильнішими збірними планети
7-11 лютого у Берліні (Німеччина) відбудеться V Кубок світу з індорхокею.
За світове лідерство будуть змагатися 12 чоловічих і 12 жіночих команд, серед яких – національна збірна України з індорхокею (жінки).
Українські хокеїстки увійшли у групу з командами з Німеччини, Чехії, Намібії, Росії й Австралії.
У другій групі – команди з Нідерландів, Польщі, США, Білорусі, Казахстану, Швейцарії.
V чемпіонат світу з індорхокею7 лютого о 9:00 відкриють українські дівчата грою з австралійською збірною. У групі на українських спортсменок чекають п’ять ігор, а протягом чемпіонату – вісім, а усього на турнірі відбудеться 84 матчі.
На глядачів у Берліні чекає 12-тисячна арена, але квитків уже зараз неможливо дістати – вони були розпродані ще місяць тому.
к зазначила головний тренер команди Світлана Макаєва, незважаючи на щільний графік у цьому сезоні, дівчата у чудовій формі, тим більше, що вже пройшла «генеральна репетиція» у Празі на чемпіонаті Європи.