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    На Кубку світу з індорхокею збірна України зіграє в одній групі з Росією

    Українська жіноча команда отримала шанс позмагатися з найсильнішими збірними планети
    7-11 лютого у Берліні (Німеччина) відбудеться V Кубок світу з індорхокею. За світове лідерство будуть змагатися 12 чоловічих і 12 жіночих команд, серед яких – національна збірна України з індорхокею (жінки). Українські хокеїстки увійшли у групу з командами з Німеччини, Чехії, Намібії, Росії й Австралії. У другій групі – команди з
    • Сьогодні, 16:04
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    Українська жіноча команда отримала шанс позмагатися з найсильнішими збірними планети

    7-11 лютого у Берліні (Німеччина) відбудеться V Кубок світу з індорхокею.

    За світове лідерство будуть змагатися 12 чоловічих і 12 жіночих команд, серед яких – національна збірна України з індорхокею (жінки).

    Українські хокеїстки увійшли у групу з командами з Німеччини, Чехії, Намібії, Росії й Австралії.

    У другій групі – команди з Нідерландів, Польщі, США, Білорусі, Казахстану, Швейцарії.

    V чемпіонат світу з індорхокею7 лютого о 9:00 відкриють українські дівчата грою з австралійською збірною. У групі на українських спортсменок чекають п’ять ігор, а протягом чемпіонату – вісім, а усього на турнірі відбудеться 84 матчі.

    На глядачів у Берліні чекає 12-тисячна арена, але квитків уже зараз неможливо дістати – вони були розпродані ще місяць тому.

    к зазначила головний тренер команди Світлана Макаєва, незважаючи на щільний графік у цьому сезоні, дівчата у чудовій формі, тим більше, що вже пройшла «генеральна репетиція» у Празі на чемпіонаті Європи.

    Кубок світу Збірна України хокей
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