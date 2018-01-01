На матчі ЧС-2018 у Росії заборонять проносити селфі-палки і дрони, але дозволять дудки

Також можна буде взяти із собою на матчі на російських стадіонах горни

Під час Чемпіонату світу з футболу 2018 року на стадіони заборонять проносити селфі-палки, парасольки довжиною понад 25 см, штативи для фото- та відеотехніки, а також дрони. Організатори матчів попросять залишити їх у камерах зберігання. В оргкомітеті «Росія-2018» розповіли, що правила можуть скорегувати, наприклад, у випадку з



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Фото «Известия»

Також можна буде взяти із собою на матчі на російських стадіонах горни

Під час Чемпіонату світу з футболу 2018 року на стадіони заборонять проносити селфі-палки, парасольки довжиною понад 25 см, штативи для фото- та відеотехніки, а також дрони.

Організатори матчів попросять залишити їх у камерах зберігання.

В оргкомітеті «Росія-2018» розповіли, що правила можуть скорегувати, наприклад, у випадку з парасольками, якщо під час матчів буде погана погода.

Правила поведінки глядачів на стадіонах ЧС-2018, затверджені FIFA, включають список заборонених предметів. Він складається майже з 50 позицій.

Окрім стандартної заборони на пронесення зброї, вибухівки, піротехніки, алкоголю і т.д., діє і табу на селфі-палки, парасольки. Під заборону також потрапили музичні інструменти, за винятком дудок і горнів.

Предмети, які не становлять загрози життю та здоров'ю людей, можна залишити у камерах зберігання. Згідно з правилами чемпіонату, якщо вболівальнику все ж вдасться пронести селфі-палицю або парасольку, і він спробує скористатися ними, квиток буде автоматично анульовано, а порушника видалять з матчу.

Перед входом на стадіон вболівальники будуть проходити огляд. Шансів пронести заборонені предмети на матчі практично немає.

У разі необхідності, правила FIFA коригуються. У минулому році під час Кубка конфедерацій уболівальникам дозволили приносити будь-які парасолі на стадіони у Москві та Санкт-Петербурзі через те, що під час матчів йшли дощі.

Джерело: Известия