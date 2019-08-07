  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На матчі «Динамо» - «Шахтар» випробують систему VAR

    • Розсилка
    Система VAR - На матчі «Динамо» - «Шахтар» випробують систему VAR
    Система VAR
    wired.co.uk

    «Динамо» та «Шахтар» зіграють 10 серпня в Києві

    На найближчому поєдинку «Динамо» - «Шахтар» буде протестовано в офлайн-режимі систему відеоасистента VAR.

    Головним арбітром VAR призначено Миколу Балакіна. Асистентом – Володимира Володіна, інформує комітет арбітрів УАФ.

    Матч 3 туру чемпіонату України з футболу в Прем’єр-лізі відбудеться 10 серпня на НСК «Олімпійський». Початок о 17:00.

    Читайте також: Вайлуваті й боягузливі: про причини поразки «Динамо» в Брюґґе

    Це єдиний матч туру, в якому буде тестуватися система VAR.

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Прем’єр-ліга
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ