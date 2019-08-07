На матчі «Динамо» - «Шахтар» випробують систему VAR
Система VAR
wired.co.uk
«Динамо» та «Шахтар» зіграють 10 серпня в Києві
На найближчому поєдинку «Динамо» - «Шахтар» буде протестовано в офлайн-режимі систему відеоасистента VAR.
Головним арбітром VAR призначено Миколу Балакіна. Асистентом – Володимира Володіна, інформує комітет арбітрів УАФ.
Матч 3 туру чемпіонату України з футболу в Прем’єр-лізі відбудеться 10 серпня на НСК «Олімпійський». Початок о 17:00.
Це єдиний матч туру, в якому буде тестуватися система VAR.