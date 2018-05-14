На момент нокауту в бою Ломаченко - Лінарес була нічия (фото)
- Сьогодні, 08:35
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У одного судді з рахунком 86:84 лідирував Лінарес, в іншого з таким же рахунком попереду був Ломаченко
Згідно з офіційними картами суддів, на момент нокауту в десятому раунді в бою Василь Ломаченко - Хорхе Лінарес була нічия.
У одного судді з рахунком 86:84 лідирував Лінарес, в іншого з таким же рахунком попереду був Ломаченко, а третій віддавав нічию з рахунком 85:85.
Як відомо, яемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі український боксер Василь Ломаченко бився проти чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі венесуельця Хорхе Лінареса.
Українець переміг венесуельця у 10-му раунді ударом в печінку.
Також нагадаємо, що для своїх фанів Василь Ломаченко зробив сюрприз.
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Джерело: boxingnews.com.ua