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    На момент нокауту в бою Ломаченко - Лінарес була нічия (фото)

    • Сьогодні, 08:35
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    У одного судді з рахунком 86:84 лідирував Лінарес, в іншого з таким же рахунком попереду був Ломаченко

    Згідно з офіційними картами суддів, на момент нокауту в десятому раунді в бою Василь Ломаченко - Хорхе Лінарес була нічия.

    У одного судді з рахунком 86:84 лідирував Лінарес, в іншого з таким же рахунком попереду був Ломаченко, а третій віддавав нічию з рахунком 85:85.

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    Як відомо, яемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі український боксер Василь Ломаченко бився проти чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі венесуельця Хорхе Лінареса.

    Українець переміг венесуельця у 10-му раунді ударом в печінку.

    Також нагадаємо, що для своїх фанів Василь Ломаченко зробив сюрприз.

    На сайті благодійного аукціону deti.inter.ua можна придбати рукавички з автографом великого боксера.

    Зібрані кошти підуть на придбання обладнання для лікування дітей з вадами зору.

    Джерело: boxingnews.com.ua

    бокс Василь Ломаченко
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