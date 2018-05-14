На момент нокауту в бою Ломаченко - Лінарес була нічия (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У одного судді з рахунком 86:84 лідирував Лінарес, в іншого з таким же рахунком попереду був Ломаченко

Згідно з офіційними картами суддів, на момент нокауту в десятому раунді в бою Василь Ломаченко - Хорхе Лінарес була нічия.

У одного судді з рахунком 86:84 лідирував Лінарес, в іншого з таким же рахунком попереду був Ломаченко, а третій віддавав нічию з рахунком 85:85.

Як відомо, яемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі український боксер Василь Ломаченко бився проти чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі венесуельця Хорхе Лінареса.

Українець переміг венесуельця у 10-му раунді ударом в печінку.

Також нагадаємо, що для своїх фанів Василь Ломаченко зробив сюрприз. На сайті благодійного аукціону deti.inter.ua можна придбати рукавички з автографом великого боксера. Зібрані кошти підуть на придбання обладнання для лікування дітей з вадами зору.

Джерело: boxingnews.com.ua