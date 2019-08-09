На офіційному сайті Олімпіади-2020 Японія позначила Південні Курили своєю територією



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Японія заявляє свої права на чотири острови Південних Курил, посилаючись на двосторонній Трактат про торгівлю і кордони 1855 року

На офіційному сайті літніх Олімпійських ігор 2020 року з'явилася карта Японії з позначками, через які пройде маршрут олімпійського вогню по території країни. При цьому чотири острови Південних Курил, приналежність яких Токіо оскаржує у Москви, зображені як частина Японії.

У префектуру Хоккайдо виявилися включені Кунашир, Шикотан, Ітуруп і Хабомаї.

Клікнувши на ділянку карти, можна розглянути конкретні населені пункти, де пройдуть святкові заходи на честь майбутніх Ігор. Ділянку з Південними Курилами збільшити не можна.

Японія заявляє свої права на чотири острови Південних Курил, посилаючись на двосторонній Трактат про торгівлю і кордони 1855 року.

Олімпіада в Токіо відбудеться з 24 липня по 9 серпня 2020 року.

Джерело: Чемпионат.com