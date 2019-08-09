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    На офіційному сайті Олімпіади-2020 Японія позначила Південні Курили своєю територією

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    На офіційному сайті Олімпіади-2020 Японія позначила Південні Курили своєю територією

    Японія заявляє свої права на чотири острови Південних Курил, посилаючись на двосторонній Трактат про торгівлю і кордони 1855 року

    На офіційному сайті літніх Олімпійських ігор 2020 року з'явилася карта Японії з позначками, через які пройде маршрут олімпійського вогню по території країни. При цьому чотири острови Південних Курил, приналежність яких Токіо оскаржує у Москви, зображені як частина Японії.

    У префектуру Хоккайдо виявилися включені Кунашир, Шикотан, Ітуруп і Хабомаї.

    Клікнувши на ділянку карти, можна розглянути конкретні населені пункти, де пройдуть святкові заходи на честь майбутніх Ігор. Ділянку з Південними Курилами збільшити не можна.

    Японія заявляє свої права на чотири острови Південних Курил, посилаючись на двосторонній Трактат про торгівлю і кордони 1855 року.

    Олімпіада в Токіо відбудеться з 24 липня по 9 серпня 2020 року.

    Джерело: Чемпионат.com

    Росія Олімпійські ігри (Олімпіада) Японія Азія Олімпіада-2020
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