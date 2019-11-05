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    На Олімпіаді-2020 планують використати новий метод антидопінгового тесту

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    ВАДА по-новому перевірятиме олімпійців&nbsp; - На Олімпіаді-2020 планують використати новий метод антидопінгового тесту
    ВАДА по-новому перевірятиме олімпійців 
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    Про це повідомив президент МОК Томас Бах

    Міжнародний олімпійський комітет планує застосовувати нові методи антидопінгового тестування на Олімпіаді-2020 в Токіо. Про це повідомив президент МОК Томас Бах.

    «Ми хотіли б, аби порушники ніколи і ніде не почували себе в безпеці», - передає слова Баха Р-Спорт.

    Мова йде про раніше анонсований метод аналізу сухої крові. Очікується, що такий спосіб робить тестування дешевшим та простішим та заощаджує місце для їх зберігання.

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    допінг МОК Олімпіада-2020
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