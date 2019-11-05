Альварес боявся подивитися в бік Ковальова, бо думав, що його вбив



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Сауль Альварес розуміє, що суперникам треба робити боляче, але не в захваті від цього CBS Sports

Сауль збентежений, що останнім часом у рингу стається багато смертей

Мексиканець Сауль Альварес (53-2-1, 36 КО) в інтерв'ю Mediotempo пояснив, чому не святкував перемоги в ринзі над росіянином Сєрґєм Ковальовим (34-4-1, 29 КО).

Бій за титул WBO в напівважкій вазі став головною подією вечора боксу на арені MGM Grand в американському Лас-Веґасі і завершився в 11-му раунді.

«Я озирнувся, щоб подивитися на нього. Я не хотів радіти. На жаль, в нашому спорті потрібно зробити супернику якомога болючіше. Мені потрібно було заспокоїтися, тому що останнім часом такі речі (смерті - прим.) траплялися в боксі. Звичайно, завжди хочеться перемогти нокаутом, але не більше того», - сказав Альварес.

Відзначимо, що Ковальова після нокауту госпіталізували з метою безпеки, але після тестів виписали додому.

Ця перемога допомогла Альваресу підкорити четверту категорію в кар'єрі і увійти в історію боксу. Зараз мексиканець володіє титулами в трьох різних вагах: WBC (Franchise) і WBA (Super) - в середньому, WBA (Regular) - у другій середній, WBO - в напівважкій.