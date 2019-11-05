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    Альварес боявся подивитися в бік Ковальова, бо думав, що його вбив

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    Сауль Альварес розуміє, що суперникам треба робити боляче, але не в захваті від цього - Альварес боявся подивитися в бік Ковальова, бо думав, що його вбив
    Сауль Альварес розуміє, що суперникам треба робити боляче, але не в захваті від цього
    CBS Sports

    Сауль збентежений, що останнім часом у рингу стається багато смертей

    Мексиканець Сауль Альварес (53-2-1, 36 КО) в інтерв'ю Mediotempo пояснив, чому не святкував перемоги в ринзі над росіянином Сєрґєм Ковальовим (34-4-1, 29 КО).

    Бій за титул WBO в напівважкій вазі став головною подією вечора боксу на арені MGM Grand в американському Лас-Веґасі і завершився в 11-му раунді.

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    «Я озирнувся, щоб подивитися на нього. Я не хотів радіти. На жаль, в нашому спорті потрібно зробити супернику якомога болючіше. Мені потрібно було заспокоїтися, тому що останнім часом такі речі (смерті - прим.) траплялися в боксі. Звичайно, завжди хочеться перемогти нокаутом, але не більше того», - сказав Альварес.

    Відзначимо, що Ковальова після нокауту госпіталізували з метою безпеки, але після тестів виписали додому.

    Ця перемога допомогла Альваресу підкорити четверту категорію в кар'єрі і увійти в історію боксу. Зараз мексиканець володіє титулами в трьох різних вагах: WBC (Franchise) і WBA (Super) - в середньому, WBA (Regular) - у другій середній, WBO - в напівважкій.

    бокс Сауль Альварес Сєрґєй Ковальов
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