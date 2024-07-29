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Під час Олімпіади-2024 у Парижі покажуть український фільм, який отримав премію «Оскар»

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Під час Олімпіади-2024 у Парижі покажуть український фільм, який отримав премію «Оскар»
Очікується, що багато українських та іноземних офіційних осіб візьмуть участь у публічних виступах та зроблять тут заяви
фото з відкритих джерел

Фільм «20 днів у Маріуполі» представлять в українському домі Volia Space

Під час Олімпійських ігор у Парижі Україна представить світові документальний фільм «20 днів у Маріуполі», який отримав премію «Оскар». Стрічку можна буде переглянути в українському домі Volia Space, що відкрився 27 липня. Про це інформує Associated Press.

Український дім стане платформою для демонстрації документальних фільмів, концертів та інших заходів, спрямованих на ознайомлення світової спільноти з досвідом України, яка переживає війну.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний назвав Volia Space «штаб-квартирою України в Парижі під час Олімпійських ігор» . Очікується, що тут відбудуться публічні виступи та заяви українських та іноземних офіційних осіб.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Україні транслюватимуть регіональні канали Суспільного, канал Суспільне Спорт та ресурс Megogo. Результати змагань також доступні на офіційному сайті Олімпійських Ігор.

До слова, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: медалі олімпійські ігри фільм Україна Париж спорт

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