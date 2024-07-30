Фото серфінгіста вразило Міжнародний олімпійський комітет

Міжнародний олімпійський комітет назвав фотографію серфінгіста найяскравішою на Олімпіаді

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) опублікував на сайті фотографію бразильського серфінгіста Габріеля Медини, назвавши цей образ одним із найяскравіших на Олімпійських іграх. На знімку спортсмен здійнявся над водою.

«Сила води підняла бразильця в небо під час третього дня олімпійських змагань із серфінгу у Парижі», – йдеться на сайті МОК.

Фотограф зняв спортсмена в момент, коли його підкинуло над хвилями. Атлет у цей час високо підняв руку, показуючи жест «все добре».

Фото серфінгіста Габріеля Медіни опубліковане на сайті МОК фото: Morgan Maassen

«Мені було неймовірно приємно отримати хороші хвилі, і я майже отримав 10 (оцінка хвиль у серфінгу може бути від 0 до 10, – «Главком»), тому був дуже задоволений цим. Змагатися в таких хвилях на Олімпійських іграх – справді мрія», – сказав триразовий чемпіон світу Габріель Медіна.

Зазначимо, змагання із серфінгу проходять на Таїті (Французька Полінезія,– «Главком» ).

Нагадаємо, збірна України здобула першу медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Її володаркою стала шаблістка Ольга Харлан, яка здобула «бронзу» в особистій першості. На шляху до бронзової нагороди Харлан здобула чотири перемоги у п'яти матчах. Зокрема в 1/8 фіналу перемогла представницю Азербайджану Анну Башту.

Після перемоги над Баштою Харлан потиснула руку суперниці і обійнялася з нею перед тим, як покинути доріжку. У коментарі для Суспільне Спорт Харлан пояснила рішення привітати після бою Башту. Шаблістка наголосила: її суперниця представляє іншу країну впродовж п'яти років.