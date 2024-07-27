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Україна виступила у першому фіналі Олімпіади: результат змагань

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Україна виступила у першому фіналі Олімпіади: результат змагань
Анна Письменська та Вікторія Кесарь разом завоювали бронзову нагороду в синхронних стрибках на Чемпіонаті Європи-2019 у Києві
Фото: Федерація України зі стрибків у воду

Стрибки у воду стали першим видом спорту, де українці боролися за медалі

У Парижі сьгодні, 27 липня, стартував перший день Олімпійських Ігор-2024, під час якого буде розіграно перші комплекти нагород. Один з них між собою розподілили представниці стрибків у воду.

Відкривати програму цього виду спорту випало синхронним стрибкам з триметрового трампліна серед жінок, де за Україну виступали Анна Письменська та Вікторія Кесарь. Наші спортсменки вибороли право змагатися на Олімпіаді завдяки п'ятому місцю чемпіонату світу-2024.

Перебіг фіналу

Усього виступало 8 дуетів, які представляли Китай, Сполучені Штати Америки, Велику Британію, Німеччину, Францію, Австралію, Італію та Україну. Коефіцієнти складності усі тандеми, окрім французького, мали однакові, тому в цьому фіналі все вирішувало виконання кожного з п'яти стрибків. Першу частину змагань, яка включала у себе 2 стрибки з фіксованим коефіцієнтом 2.0, Кесарь та Письменська завершили на сьомому місці.

На жаль, українкам не вдалося стабільно виконати і наступні стрибки, тому вони посіли 7 місце з результатом у 251,37 бала. Золото здобула команда з Китаю, срібло - зі Сполучених Штатів Америки, бронзу вибороли британки.

Раніше повідомлялося, що речник Національного олімпійського комітету України Максим Чеберяка зазначив в коментарі телеканалу «Еспресо», що українські атлети попереджені щодо поведінки з так званими нейтральними спортсменами з Росії та Білорусі. За словами речника Національного олімпійського комітету України, перебуваючи в Олімпійському селищі, вони до останнього не знають всіх деталей та подробиць церемонії відкриття, їх не повідомляють з метою безпеки.

Як повідомлялося, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

Теги: стрибки у воду Олімпіада Анна Письменська Вікторія Кесар Україна

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