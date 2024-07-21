Підозрюють у шпигунстві. Франція відмовилася акредитувати російських пропагандистів на Олімпіаду

Загалом менше 100 осіб не отримали допуск до Олімпіади через підозри у шпигунстві

Олімпійські ігри відбуватимуться у Парижі та інших містах Франції з 26 липня по 11 серпня

Франція відмовила в акредитації на Олімпіаду російським пропагандистам через підозри, що вони можуть займатися шпигунством.

Як повідомив глава Міністерства внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, спецслужби провели загалом близько 960 тисяч адміністративних перевірок перед Олімпіадою у Парижі. Відмову в роботі отримали 4340 осіб із різних країн, включаючи волонтерів, працівників стадіонів та членів спортивних делегацій.

Дарманен зазначив, що загалом менше 100 осіб не отримали допуск до Олімпіади через підозри у шпигунстві. Вони використовували різне прикриття: журналісти, технічний персонал, фізіотерапевти.

«Мабуть, вони (потенційні шпигуни) тут не для того, щоби нападати. Але, крім розвідки та традиційного шпигунства, існує можливість отримати доступ до комп'ютерних мереж, щоб зробити кібератаку», – заявив глава Міністерства внутрішніх справ Франції.

Олімпійські ігри відбуватимуться у Парижі та інших містах Франції з 26 липня по 11 серпня.

Нагадаємо, страйк французького союзу артистів-виконавців може зірвати церемонію відкриття XXXIII Олімпійських ігор у Парижі 26 липня. Актори, танцюристи та акробати, які задіяні у заході, незадоволені зарплатою, а також ігноруванням з боку організаторів.

Як повідомлялося, Україну на Олімпійських іграх-2024 у Парижі представлятимуть 140 спортсменів та спортсменок. Про це на пресконференції заявив президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт.За словами Гутцайта, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет опублікував остаточний список з 15 спортсменів з російськими паспортами, які візьмуть участь в Олімпійських іграх. Країна-агресор буде представлена в п'яти видах спорту.