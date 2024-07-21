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На Олімпіаду-2024 продано найбільшу кількість квитків в історії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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На Олімпіаду-2024 продано найбільшу кількість квитків в історії
Олімпіада стала першим спортивним заходом у Франції, на який продано таку велику кількість квитків
фото з відкритих джерел

Уже продано понад 8,8 млн квитків, що є новим рекордом в історії Олімпійських ігор

На літні Олімпійські ігри 2024 у Парижі продано вже понад 8,8 млн квитків, що є новим рекордом в історії всіх Олімпіад. Про це повідомив спортивний директор Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кіт Макконнелл.

Це перший спортивний захід у Франції, на який продано стільки квитків. Також це новий рекорд в історії всіх Олімпіад. Попередній рекорд – 8,3 млн квитків, які продали на Іграх-1996 в Атланті.

Олімпійські ігри відбуватимуться у Парижі та інших містах Франції з 26 липня по 11 серпня. Загалом на Олімпіаді буде розіграно 329 комплектів нагород. Це на 10 менше, ніж на минулих Іграх у Токіо.

Нагадаємо, страйк французького союзу артистів-виконавців може зірвати церемонію відкриття XXXIII Олімпійських ігор у Парижі 26 липня. Актори, танцюристи та акробати, які задіяні у заході, незадоволені зарплатою, а також ігноруванням з боку організаторів.

Як повідомлялося, Україну на Олімпійських іграх-2024 у Парижі представлятимуть 140 спортсменів та спортсменок. Про це на пресконференції заявив президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт.За словами Гутцайта, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет опублікував остаточний список з 15 спортсменів з російськими паспортами, які візьмуть участь в Олімпійських іграх. Країна-агресор буде представлена в п'яти видах спорту.

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Теги: рекорд олімпійські ігри Париж

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