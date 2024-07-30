Харлан пояснила, чому потисла руку ексросіянці Башті на Олімпіаді

Ольга Харлан: я знаю, кому не треба тиснути рук

Збірна України здобула першу медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Її володаркою стала шаблістка Ольга Харлан, яка здобула «бронзу» в особистій першості.

На шляху до бронзової нагороди Харлан здобула чотири перемоги у п'яти матчах. Зокрема в 1/8 фіналу перемогла представницю Азербайджану Анну Башту.

Башта є азербайджанською фехтувальницею російського походження: народилася у Тольятті та до 2018 року представляла збірну Росії, у складі якої ставала, зокрема, срібною призеркою чемпіонату світу в команді.

Після перемоги над Баштою Харлан потиснула руку суперниці і обійнялася з нею перед тим, як покинути доріжку. Хоча у 2023 році саме українська фехтувальниця відмовилася привітати рукостисканням «нейтральну» росіянку Анну Смірнову, внаслідок чого отримала чорну картку на чемпіонаті світу.

У коментарі для Суспільне Спорт Харлан пояснила рішення привітати після бою Башту. Шаблістка наголосила: її суперниця представляє іншу країну впродовж п'яти років.

«Вона з 2019 року представляє Азербайджану і повірте: я знаю, кому не треба тиснути руку. Вона мені вчора побажала «золото» , і це дуже приємно» , – сказала Харлан.

Наступним виступом Харлан на Олімпіаді-2024 стане командна першість. Змагання у ній відбудуться у неділю, 4 серпня.

Олімпіада-2024. Медальний залік