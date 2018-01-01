На «Сталь» після зимової перерви чекають глобальні зміни

Про це заявив президент клубу з Кам'янського

Після зимової перерви в «Сталі» багато чого зміниться, і зміниться в кращу сторону. Принаймні у цьому запевнив президент клубу Вардан Ісраелян. «Минулий рік для «Сталі» виявився роком непростих подій, але ми витримали, впоралися і стали ще сильніше. Сьогодні з обережним оптимізмом ми дивимося в наступний рік»,



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Вардан Ісраелян. Фото: dynamo.kiev.ua

Про це заявив президент клубу з Кам'янського

Після зимової перерви в «Сталі» багато чого зміниться, і зміниться в кращу сторону.

Принаймні у цьому запевнив президент клубу Вардан Ісраелян.

«Минулий рік для «Сталі» виявився роком непростих подій, але ми витримали, впоралися і стали ще сильніше. Сьогодні з обережним оптимізмом ми дивимося в наступний рік», - зазначив він.

«Переконані, після зимової перерви багато в «Сталі» зміниться, і зміниться в кращу сторону, а разом з якістю гри покращаться результати і показники команди в турнірній таблиці», - сказав Ісраелян у коментарі прес-службі клубу.