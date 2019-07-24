Російський депутат Таймазов продовжує вважати себе легітимним олімпійським мультичемпіоном
Колишній борець Артур Таймазов прокоментував рішення МОК про позбавлення його другої олімпійської медалі
Колишній борець вільного стилю Артур Таймазов, який наразі є депутатом нелегітимної госдуми РФ від «Єдиної Росії», прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету про позбавлення його другої золотої медалі Олімпіади.
«Я знав, що йдуть якісь хвилювання. Головне для мене – залишатися триразовим. А я себе таким і надалі вважаю. Вони цими діям знищують олімпійський рух, політизують його», - зазначив Таймазов у коментарі Р-Спорт.
Осетинець Артур Таймазов виступав за Узбекистан. Виборов три золоті медалі Олімпіади. За вживання допінгу у нього спочатку відібрали нагороду 2008 року, а зараз позбавили чемпіонства на Іграх-2012 також через допінг.