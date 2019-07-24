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    Російський депутат Таймазов продовжує вважати себе легітимним олімпійським мультичемпіоном

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    Артур Таймазов - Російський депутат Таймазов продовжує вважати себе легітимним олімпійським мультичемпіоном
    Артур Таймазов
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    Колишній борець Артур Таймазов прокоментував рішення МОК про позбавлення його другої олімпійської медалі

    Колишній борець вільного стилю Артур Таймазов, який наразі є депутатом нелегітимної госдуми РФ від «Єдиної Росії», прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету про позбавлення його другої золотої медалі Олімпіади.

    «Я знав, що йдуть якісь хвилювання. Головне для мене – залишатися триразовим. А я себе таким і надалі вважаю. Вони цими діям знищують олімпійський рух, політизують його», - зазначив Таймазов у коментарі Р-Спорт.

    Осетинець Артур Таймазов виступав за Узбекистан. Виборов три золоті медалі Олімпіади. За вживання допінгу у нього спочатку відібрали нагороду 2008 року, а зараз позбавили чемпіонства на Іграх-2012 також через допінг.  

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