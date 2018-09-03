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    Національна збірна України з футболу провела перше тренування перед стартом у Лізі націй (фото)

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    Фото Павла Кубанова - Національна збірна України з футболу провела перше тренування перед стартом у Лізі націй (фото)
    Фото Павла Кубанова

    Команда розділилася на дві частини під час роботи у Києві

    У понеділок, 3 вересня, усі 25 футболістів, викликаних Андрієм Шевченком для підготовки до старту Ліги націй, провели тренування, що відбулося на полі НТК імені Баннікова.

    Про це повідомив Олександр Гливинський, прес-секретар національної збірної України, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    Перше заняття на зборі традиційно мало свою специфіку. Гравці прибувають у розташування  команди з різним рівнем ігрової втоми, що вимагає від тренерського штабу коригування навантаження.

    Відтак, після загальної розминки, команда розділилася на дві частини. Футболісти, котрі напередодні провели матчі за свої клуби, продовжили виконувати відновлювальні вправи з тренером з фізпідготовки Іваном Баштовим, а гравці, які грали раніше або не були задіяні в іграх, виконували тактичні й ігрові вправи.

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    Згодом перша група збірників взяла участь в ігрових серіях, а друга виконувала удари по воротах.

    Гравці вперше випробували новий м’яч, виготовлений спеціально для матчів Ліги націй УЄФА. Частина збірників влаштувала змагання із влучання у поперечину.

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    Національна збірна України з футболу провела перше тренування перед стартом у Лізі націй (фото)
    Національна збірна України з футболу провела перше тренування перед стартом у Лізі націй (фото)
    Національна збірна України з футболу провела перше тренування перед стартом у Лізі націй (фото)
    Національна збірна України з футболу провела перше тренування перед стартом у Лізі націй (фото)
    Національна збірна України з футболу провела перше тренування перед стартом у Лізі націй (фото)
    Усі фото Павла Кубанова

    Після тренування збірна повернулася до готелю, де хлопці повечеряють, після чого матимуть перше теоретичне заняття на цьому зборі.

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